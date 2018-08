Het kabinet neemt afstand van de cartoonwedstrijd van Wilders

De actie van Geert Wilders, waar overigens nog geen cartoon van is getoond, veroorzaakte afgelopen week onrust in Pakistan. De Nederlandse gezant is door Islamabad ter verantwoording geroepen.

Premier Rutte verdedigde in zijn wekelijkse persconferentie de vrijheid van meningsuiting, maar benadrukte dat Wilders ‘geen lid van de regering’ is. Minister Stef Blok van buitenlandse zaken zei eerder op de dag dat de wedstrijd ‘niet zijn keuze zou zijn’, maar dat hij het niet wil verbieden. Wel heeft hij zorgen over de veiligheid van Nederlanders in Pakistan.

Wilders schreef de wedstrijd dit voorjaar uit. Hij zegt enkele honderden inzendingen te hebben. Het idee hiervoor deed Wilders op nadat een cartoonwedstrijd over Mohammed in de VS drie jaar geleden werd aangevallen door twee gewapende mannen. Wilders was daar eregast. De expositie komt in het afgesloten gedeelte voor de PVV-fractie op het Binnenhof. In het publieke gedeelte van het parlementsgebouw mogen alleen politiek-neutrale tentoonstellingen plaatsvinden.

Rutte denkt dat Wilders hiermee wil provoceren en dat hij niet uit is op een goed debat. “Ik vind respect een belangrijke waarde.” Om er aan toe te voegen: “Toch verdedig ik hartstochtelijk zijn recht om dit te doen. Ik ben zelf een christelijk gelovige en mijn symbolen worden dagelijks in cartoons belachelijk gemaakt. Je moet tegen een stootje kunnen in een westerse samenleving.”

