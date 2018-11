Het kabinet belooft een kritische Kamer uitleg over de Shell-constructie

De PvdA en GroenLinks willen een debat over de bewering van ingewijden in Trouw dat Shell nul euro winstbelasting betaalt in Nederland. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stelde eerder deze maand al schriftelijke vragen over het verrekenen van liquidatieverliezen, een methode die Shell volgens bronnen en ook volgens Snels, gebruikt om de winstbelasting te verlagen. GroenLinks vindt dat het gebruik hiervan moet worden ingeperkt.

Staatssecretaris Menno Snel van financiën wil daarover later uitleg geven, zo heeft hij beloofd in de antwoorden aan de Kamer.

Snels vindt de publicatie van Trouw ‘het zoveelste signaal dat laat zien dat er een einde moet komen aan belastingontwijking’. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat het kabinet heel precies uit de doeken moet doen welke voordelen Shell krijgt. “Shell maakt gebruik van allerlei mazen die in de wetgeving zit. Daar moeten wij secuur naar kijken.” D66-Kamerlid Steven van Weyenberg, partijgenoot van staatssecretaris Snel, verklaarde: “Alle bedrijven moeten in Nederland eerlijk belasting betalen.”

PvdA’er Henk Nijboer: “Shell moet net als anderen in Nederland netjes belasting afdragen. We moeten precies weten welke constructies Shell gebruikt om niets te betalen. Dan kunnen wij bepalen welke regels wij moeten maken om dit soort praktijken onmogelijk te maken.”

Schuiven met verliezen

Shell trekt, volgens bronnen in Trouw, rente voor leningen die het gebruikt om te investeren in het buitenland af van de winst in Nederland. Verder kan het bedrijf liquidatieverliezen die het lijdt in het buitenland, bijvoorbeeld bij de oliewinning, ten laste brengen van de winst in Nederland. Winsten die Shell maakt bij oliewinning worden niet in Nederland belast, maar verliezen mag Shell wel in Nederland betrekken bij zijn aangifte.

Shell geeft geen cijfers over de belasting die het bedrijf betaalt en ontkent dat het geen winstbelasting afdraagt.

Nijboer en Van Weyenberg wijzen erop dat internationale regels in de maak zijn om het schuiven met winsten en verliezen te voorkomen. Zo willen diverse landen bedrijven verplichten om in hun jaarverslag te melden in welk land zij belasting betalen en hoeveel dat is. Nederland werkt daaraan mee. Zo willen de landen voorkomen dat bedrijven hun winsten laten vallen in het land waar zij het minste belasting hoeven te betalen.

Nijboer maakt het liefst het internationale proces af zodat belastingontwijking van Shell niet meer kan. “Europese of grotere internationale afspraken verdienen de voorkeur, maar als dat niet lukt moet Nederland iets doen. Nederland is een belastingparadijs. Daarom willen veel internationale bedrijven hier zitten. Ik geloof niet dat bedrijven uit Nederland weggaan als zij hier netjes belasting moeten betalen. Belastingontwijking is geen normaal concept. Daar kunnen wij niet mee doorgaan.”