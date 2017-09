Het is angstvallig stil in het CDA na de lezing van Buma

Hoe kan Alexander Pechtold zijn achterban nog uitleggen dat er voor Democraten bij deze coalitie nog iets te winnen valt na alle ferme uitspraken, vooral in de verkiezingscampagne, van Gert-Jan Segers en de ideologisch voor het CDA richtinggevende toespraak van Buma?

Het cultureel conservatisme heeft een aantal partijen in de nieuwe coalitie in haar macht. Fijne positie als je die ideologie als vrijzinnige partij aan een meerderheid moet helpen.

Nauwelijks kritiek

Wat erg opvalt aan de lezing van Buma is het gebrek aan weerklank dat zijn lezing kreeg. Geen bijval, maar ook niet of nauwelijks kritiek en al helemaal niet uit eigen kring. Vreemd voor een brede volkspartij, die het CDA toch hopelijk nog steeds ambieert te zijn.

Een centraal punt in de rede van Buma was zijn constatering dat de boze Nederlander niet abnormaal is en zeker geen irrationeel naar het verleden hangend wezen. Hij is een heel gewone Nederlander.

Natuurlijk is de Nederlander in de bouw die boos is dat een Pool zijn baan heeft overgenomen niet abnormaal. Zijn boosheid is eerder rationeel en volstrekt te volgen vanuit het eigenbelang. Dat eigenbelang heeft Buma echter niet nodig. Zijn stelling is dat de boosheid is ingegeven door onzekerheid over identiteit en eigenheid van de Nederlandse samenleving.

De overtuiging van Buma is, zijn politieke programma indachtig logisch, maar op zijn minst voor tegenspraak vatbaar

De overtuiging van Buma dat de gemeenschapsvormende functie van cultuur, identiteit en omgangsvorm jaren is veronachtzaamd, zijn politieke programma indachtig, logisch, maar op zijn minst voor tegenspraak vatbaar. In een partij als het CDA zou je dat ook verwachten, hoe weinig behoefte aan discussie de partij na het echec rond de samenwerking met de PVV ook heeft. Het is alsof die door iedereen doorleefde en aan het hart gekoesterde cultuur in ieder geval alvast in het CDA al omarmd is.