Het huiswerk van Zalm ligt op de formatietafel

Op de agenda staan onder meer de voorstellen en doorberekeningen waar informateur Gerrit Zalm de afgelopen weken aan heeft gewerkt. Die documenten van Zalm rolden begin deze week de mailboxen van de onderhandelaars binnen en doorbraken intern de stilte rond de formatie. Zalm had vooraf aangegeven de kopstukken niet te zullen lastig vallen tijdens hun vakantie.

Na de lange campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen en de slepende formatie was er behoefte aan rust. Betrokkenen bezweren dat er in de voorbije drie weken geen contact is geweest tussen de partijen.

Tijd is minder belangrijk dan kwaliteit Gerrit Zalm

Via de media lekte de voorbije weken ook niets uit; er kwamen enkel aanbevelingen van buitenaf bij, zoals gisteren de oproep van oud-premier Ruud Lubbers (CDA) in NRC Handelsblad om jaarlijks 25.000 vluchtelingen naar Nederland te halen om de vergrijzing op te vangen. "Vluchtelingen hebben ons nodig, maar wij hen ook", aldus Lubbers. Eerder deze week riep de Hilversumse CDA-wethouder Nicolien van Vroonhoven partijleider Sybrand Buma in deze krant op werk te maken van klimaatbeleid.

In principe kunnen de partijen de komende weken vaart maken. Zalm heeft in samenspraak met het ministerie van financiën, het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving een reeks voorstellen onder de loep genomen. Dat kan de onderhandelaars meer houvast bieden. Daarbij heeft de Tweede Kamer nog vier vergaderloze recesweken voor de boeg. In die weken kunnen de fractiespecialisten van de onderhandelende partijen samen op compromissen broeden om zo de fractievoorzitters en secondanten te ontlasten.

Terugkeren met een goede wil Op regeerakkoord en bordesscène sorteren de onderhandelende partijen ook na hun vakantie nog absoluut niet voor. Eerst maar eens zien of iedereen kan leven met Zalms voorstellen en of de sociale partners nog aan tafel komen met ideeën, aldus betrokkenen. Ook uit de vergaderagenda blijkt dat de vier partijen bij thema's als gaswinning en energie eerder in de luister- dan besluitfase zitten. Zo komen vandaag bestuurders van Staatstoezicht op de Mijnen, Gasunie en het ministerie van economische zaken langs. "Tijd is minder belangrijk dan kwaliteit", benadrukte Zalm medio juli, maar alle aanwezigen in het Johan de Witthuis zullen zich ervan bewust zijn dat de naoorlogse formatierecords in beeld komen. Met inmiddels 146 dagen op de teller zijn alle kabinetten-Balkenende en -Rutte voorbijgestreefd. Alleen het samenstellen van de kabinetten-Den Uyl en -Van Agt-I in de jaren zeventig vergde meer tijd (163 en 208 dagen). Zalm zei vorige maand te hopen dat de onderhandelaars met goede wil terugkeren van hun zomeradres. "Meestal is een vakantie blikverbredend." Lees ook: Waarom die renovatie van het belastingstelsel zo moeilijk is

