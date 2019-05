Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld, straalt Rob Jetten uit

Een fractievoorzitter in de Tweede Kamer moet wat meters maken, elke week. Lopend van de ene uithoek van het gebouw van de Tweede Kamer naar de andere. Lopend naar het ministerie waar het coalitieoverleg plaatsvindt. Heen en weer naar de plenaire zaal. En altijd loopt D66-fractievoorzitter Rob Jetten met een lach op het gezicht, zelfs als hij zich even onbespied waant.

Het onverwoestbare humeur van Jetten (32) is inmiddels op het hele Binnenhof bekend. In de wandelgangen van D66 zelf lijkt het sinds het vertrek van Alexander Pechtold of de stemming opgeruimder is, meer ontspannen. Ook Pechtold kon af en toe zingend langs de fractiekamers lopen, daar niet van. Maar de vorige nummer één van D66 stond van nature in de vechtstand, altijd klaar voor een stevige politieke confrontatie. Rob Jetten wacht rustig op zijn moment. Hij ziet zichzelf als iemand ‘van de inhoud’.

Jetten wordt ook minder omringd door een entourage van spindoctors en assistenten. Die benen niet de hele dag achter hem aan. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld, straalt de nieuwe D66-fractievoorzitter uit. Vergaderingen met andere fractievoorzitters uit de coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie zijn sneller klaar. Jetten is ‘effectief en betrouwbaar’, zeggen de andere partijen. Het kost minder tijd dan toen Pechtold de onderhandelingen voerde. Pechtold was een politicus van veel theater, ook binnenskamers. Die mocht deals graag beklinken met een glas. De praktische Jetten tikt sneller af. Een generatiekwestie, beweert hij zelf. “Er zijn in de Tweede Kamer opeens heel veel dertigers , die doen het op een iets andere manier”, zei Jetten onlangs bij ‘Pauw’.

Een half jaar is Rob Jetten nu fractievoorzitter van D66, vanuit het niets, zo leek het wel. Hij was nog maar anderhalf jaar Kamerlid.

D66 nam een risico. Zelden lanceert een politieke partij een compleet nieuw gezicht vlak voor een periode van verkiezingen, zoals nu. De partij houdt de vingers gekruist. Jetten is de afgelopen maanden met grote behoedzaamheid ‘gebracht’. Maandenlang was hij nauwelijks buiten het Binnenhof te zien. Na gehakkel bij een tv-camera had hij in zijn eerste week al de bijnaam ‘RobotJetten’ te pakken. Maar de rest van het parcours verliep vrijwel foutloos. In stilte maakte de nieuwe fractievoorzitter een ronde langs D66-afdelingen in het land. Eerst maar eens rustig de basis leggen, was het devies. Eerst maar eens de energie steken in optredens in de Tweede Kamer. Interviews gaf hij tot voor kort maar weinig.

Er zijn opvallende overeenkomsten tussen de reviews voor Jetten in Nijmeegse periode en zijn eerste maanden als fractievoorzitter in Den Haag. Dezelfde lof, dezelfde kanttekeningen. Jetten ‘deugt van top tot teen’, maar heeft soms iets ‘steriels’, noteerde dagblad De Gelderlander onlangs in een rondgang langs diverse Nijmeegse partijen over hun oude collega-raadslid. Hij ‘ziet altijd het grotere verhaal over de maatschappij waarin we willen leven’. Hij is ‘een natuurtalent’ en ‘één brok degelijkheid’.

“Hij werd toen in Nijmegen al neergezet als het grote talent binnen D66. Pechtold kwam regelmatig kijken”, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, die jarenlang tegenover Jetten in de raad zat. “Nijmegen is een geweldige leerschool, met politieke debatten op het scherpst van de snede”, zegt VVD-Kamerlid Hayke Veldman. “Jetten was toen al een sterk debater, altijd op de inhoud. Daarbij: hij heeft de gun-factor, heel belangrijk in de politiek.”

D66 koos liever meteen voor een jonge fractievoorzitter. Daarmee heeft de partij zich stevig gepositioneerd tegenover de grote concurrent van de laatste jaren, GroenLinks. Beide partijen hebben veel jonge kiezers, D66 relatief zelfs nog meer dan GroenLinks. Onderzoeksbureau Ipsos riep D66 met 21 procent jonge kiezers uit tot ‘de nummer één’ onder jongeren. Jetten kent die concurrentiestrijd van dichtbij, uit de gemeenteraad van Nijmegen, de stad waar D66 en GroenLinks al jaren strijden om wie de grootste is. Het linkse bolwerk aan de Waal is voor veel politieke partijen een belangrijke kweekvijver. In de Tweede Kamer zijn momenteel maar liefst vier Kamerleden afkomstig uit die Nijmeegse raad.

“Hij heeft tot nu toe niet veel fouten gemaakt. Maar de omstandigheden zijn niet gunstig om onbeschadigd te blijven. D66 had een slechte uitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen. En in mei bij de Europese verkiezingen waarschijnlijk weer. Met die slechte uitslagen moet hij over twee jaar de lijsttrekker worden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Je gunt iemand een makkelijker start”, zegt De Vries. Zelf zou hij een ander scenario hebben gekozen. “Pia Dijkstra als tussenpaus was handiger geweest. Zoals GroenLinks met Klaver en Van Ojik deed.”

Het recept voor een succesvolle lancering van een politieke nieuwkomer is gebaseerd op drie pijlers, stelt De Vries. De nieuwe politicus moet authentiek zijn. De lancering moet in rustige stappen verlopen. En als derde: de kunst is vooral om te zorgen dat de nieuwe man of vrouw onbeschadigd blijft. Dat laatste, vreest De Vries, kan nog moeilijk worden voor Jetten.

“Die tv-debatten deed Jetten goed”, zegt ook Jack de Vries, de voormalige campagnestrateeg van het CDA, die de lancering van de nieuwe D66-fractievoorzitter met meer dan gemiddelde belangstelling volgt. Want een relatief onbekend Kamerlid dat opeens de belangrijkste man wordt, dat scenario komt hem bekend voor. De Vries was de mannetjesmaker van Jan-Peter Balkenende die in 2002 als nieuwkomer onverwacht verkiezingen won.

Socialer

Dat advies kent Jetten blijkbaar. Hij presenteerde zichzelf onlangs in een bijeenkomst met Amsterdamse studenten als een politicus die juist de scherpe kanten van het debat wil opzoeken. “D66 moet niet bang zijn om af en toe buiten de lijntjes te kleuren. Dat is een rol die ik graag vervul. Daarom heb ik me ook aangeboden.”

Inhoudelijk heeft Jetten nu al zijn stempel gedrukt op de partij, met zijn wens om D66 weer ‘socialer’ (in de praktijk: linkser) te maken. Dat ‘buiten de lijntjes kleuren’ is misschien de kiezers nog niet direct opgevallen, omdat ook dat heel behoedzaam gebeurt, eerder met een potlood dan met dikke uithalen van een gekleurde viltstift.

In de dagelijkse politieke praktijk is die koerswijziging ook nog niet zichtbaar. De D66-fractie zet onder Jettens leiding de koers voort zoals die was onder Alexander Pechtold. Jetten kwam in zijn eerste halfjaar niet met onverwachte D66-eisen, het regeerakkoord staat niet ter discussie. De fractie haalde weliswaar een paar belangrijke D66-punten binnen, zoals de eerste stap op weg naar de gekozen burgemeester en versoepeling van het kinderpardon. Het meest roert Jetten zich over het klimaat, waarbij hij een scherpere koers belooft dan onder Pechtold. In een interview in Trouw zei hij dat klimaatbeleid ‘sociaal’ moet zijn en het land niet nóg verder mag verdelen: “Klimaatbeleid biedt een enorme kans om tweedeling aan te pakken tussen arm en rijk”. Bedrijven moeten meer betalen, lage inkomens als eerste hun huis geïsoleerd krijgen. Zijn wens om méér arbeidsmigranten uit Oost-Europa naar Nederland te halen, trok ook even aandacht.

In de sjieke Sociëteit de Witte in Den Haag Nederland kondigde Jetten aan dat hij ‘de sloophamer wil pakken en de muren kapotmaken die ons in Nederland verdelen’. © Werry Crone

Ondertussen legde hij in de sjieke Sociëteit de Witte in Den Haag zijn grotere plannen voor D66 neer, in de Kerdijklezing, zijn eerste grote toespraak in de nationale politiek. De plannen die hij ontvouwde kwamen tot stand in nauwe samenwerking met het wetenschappelijk bureau van de partij, en ogen als de basis voor het verkiezingsprogramma voor 2021. Het zijn niet zomaar wat luchtballonnetjes. Ze verplichten Jetten om de komende jaren als fractievoorzitter met bijbehorende concrete plannen te komen.

Rob Jetten wil de ‘sloophamer’ pakken om de muur tussen arm en rijk

te slechten

Jetten wil de tweedeling in Nederland bestrijden, radicaler dan D66 eerder deed. “Ik wil de sloophamer pakken en de muren kapotmaken die ons in Nederland verdelen”, sprak hij. “De muren tussen mensen met en mensen zonder zekerheid, tussen mensen met wortels in Nederland en mensen met wortels elders, en tussen mensen met macht en mensen zonder macht.” Eén van zijn voorstellen: een miljonairsbelasting. Andere wensen: een acceptatieplicht op basisscholen voor alle leerlingen, een bodem in de zzp-tarieven, hogere lonen, een einde aan de ‘stille macht van bedrijven’. D66 moet de partij worden van gelijke kansen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Vooral in de linksere vleugel van de partij ging een zucht van verlichting op. “Prachtig”, verzuchtte de invloedrijke oud-partijleider Jan Terlouw op Twitter.

Terlouw noemde Jetten in één adem door vast de ‘politiek leider’ van D66. Een opmerkelijk extra compliment. Want politiek leider is Jetten helemaal nog niet; hij zit nog in de wachtkamer voor het leiderschap. Pas bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, gaat de partij op zoek naar een nieuwe landelijke lijsttrekker, die net als Pechtold eerder de titel ‘politiek leider’ mag voeren.