Het gezelschapsspel om de ministeries is begonnen

Maar ja, hoe moet dat dan? Twee ministers en zij moeten een begroting delen. Dat is vragen om moeilijkheden. Tot nu toe vochten ministers van verschillende ministeries om de schaarse centen, nu had het zomaar mogelijk kunnen zijn dat binnen één en dezelfde begroting verschillende ministers vechten om de centen. De langdurige zorg probeert geld weg te kapen bij de curatieve zorg, omdat het nu eenmaal om twee ministers gaat.

Zo ver komt het niet. Er is leergeld betaald in het verleden voor ministers zonder zelfstandige begroting. En dus worden de begrotingen, op de ministeries die twee, gelijkwaardige bewindspersonen krijgen, gesplitst. Bovendien krijgen ze ieder een eigen, gescheiden ambtelijke staf.

Dat er meer ministers komen is, bijna niet te vermijden met vier partijen die een kabinet schragen. Met een aantal ministers gelijk aan dat inc het tweede kabinet-Rutte was de verdeling over de vier partijen schier onmogelijk geweest. Hoe de verdeling ook was uitgepakt, de ChristenUnie zou het hebben moeten doen met één minister. Je mag dan hebben besloten samen te gaan werken en je mag proberen nog zoveel vertrouwen in elkaar uit te stralen, dat is een onbegaanbare weg.

De kiezer heeft het kleine, compacte kabinet, waar Mark Rutte zo van geporteerd is, onmogelijk gemaakt.

De ironie wil met andere woorden dat de kiezer het kleine, compacte kabinet, waar Mark Rutte zo van geporteerd is, niet wil of in ieder geval schier onmogelijk gemaakt heeft. Straks premier van een kabinet dat bijna niet past aan de tafel in de Trêveszaal.

Definitieve indeling Onderwijl gaat ook de formatie zeer geordend. Donderdag werd Rutte als formateur aangewezen en inmiddels is men begonnen aan de definitieve indeling van de portefeuilles en wordt er gesteggeld over de vraag welke partij de minister van welke portefeuille leveren mag. Het grote speculeren kan beginnen. Wie kandidaat is voor welk ministerie is al sinds mensenheugenis een populair gezelschapsspel in Den Haag. Veel media hebben daarmee zelfs niet kunnen wachten tot de informatie afgesloten was en de formatie begonnen. Zo wist één van de televisiezenders al te melden hoe het derde kabinet-Rutte er voor een groot deel uit zou komen te zien toen GroenLinks nog de vierde partij was waarmee onderhandeld werd. Twee namen hoeven niet meer in de speculaties betrokken te worden: Sybrand van Haersma Buma en Alexander Pechtold. Hoewel in ieder geval Buma al een aantal keer aangaf in de Kamer te blijven, ging het Binnenhof onverstoorbaar verder met het spel doet ie het wel of doet ie het niet? Nou, hij hield dus woord.