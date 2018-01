Het geduld met Den Haag is echt op bij de Groningers

Ze kennen de weg inmiddels in de Tweede Kamer, de Groningers uit het aardbevingsgebied. Bij elk debat over de gaswinning zit de publieke tribune vol met boze inwoners uit Loppersum, Middelstum en die andere door aardschokken geplaagde dorpen. Er zijn protestborden. Soms klinkt het Gronings volkslied (het ‘Grönnens laid’), zoals tijdens het gasdebat van begin 2015. De emoties liepen destijds hoog op. Tranen vloeiden.

Lees verder na de advertentie

Ook vandaag is er veel emotie. Het is drie jaar later en nog steeds voelen ze zich onmachtig in hun strijd om gerechtigheid. Zeker honderddertig mensen zijn met dubbeldekkers afgereisd naar Den Haag voor dit zoveelste debat.

Hanneke Hoeksema (60) stapte vanmiddag in Loppersum in. Ze meldde in 2013 schade aan haar woning, wat werd hersteld, maar daarna in alle hevigheid terugkeerde. In 2015 verklaarden experts het huis ‘acuut onveilig’, ze woont er nog steeds met vijf kinderen. “Wat ik ervaar is dat alles ontzettend traag gaat”, vertelt ze. Over de recente beving bij Zeerijp (3,4 op de schaal van Richter): “De aarde is geschud, maar de mensen worden ook wakker geschud.”

De aarde is geschud, maar de mensen worden ook wakker geschud Hanneke Hoeksema, gedupeerde bewoner

Wachten De grootste frustratie is dat de afhandeling van de schades al sinds april vorig jaar stilligt. Er moet een nieuw ‘protocol’ komen, zoals dat heet, omdat de Nam zich niet meer mag bemoeien met het vaststellen van de schade. Maar nog altijd steggelen de betrokkenen over het nieuwe plan. Voor welk gebied geldt het protocol? Moet de Nam alles vergoeden? Duizenden meldingen wachten op antwoord. Tot overmaat van ramp zijn twee belangenorganisaties, De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Gasberaad, deze dinsdag uit het overleg gestapt. Sinds oktober ligt er bij het ministerie van economische zaken en klimaat een voorstel vanuit de regio voor de schadeafwikkeling. Volgens voorzitter Jelle van der Knoop van de GBB is het plan onverwachts aangepast, tot zijn ongenoegen. “Mensen die schade ondervinden, mogen ineens geen second opinion meer aanvragen bij een andere expert. Dat is voor ons een breekpunt.” Tijdens het debat, later op de avond, buitelen Kamerleden over elkaar heen om hun onvrede uit te spreken. “Waar blijft dat schadeprotocol?”, vraagt Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Collega Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren): “Dit duurt onacceptabel lang.” Agnes Mulder (CDA): “Het is onverteerbaar.” Carla Dik-Faber (ChristenUnie) rept over een ‘bureaucratisch moeras’ waar de Groningers in wegzakken.