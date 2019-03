De beelden, die verschenen in het NOS-achtuurjournaal, bij RTL Nieuws en in een tweet van Geert Wilders, werden gemaakt door Up Network, zoals het platform voluit heet. “Wij zijn een rechts georiënteerd platform dat in 2017 is ontstaan vanuit frustratie over migrantenmedia”, legt Shashi Roopram (36) uit Den Haag uit.

Het filmpje van de anti-racismemars heeft de fanschare van UP! flink doen groeien. Van nog geen duizend telt het YouTube-kanaal nu 3300 abonnees, en de video zelf is inmiddels zo’n 309.000 keer bekeken. Dat is veel meer dan het kijkcijfergemiddelde van Up. “We hebben die hele actie op z’n kop gezet, zij het onbewust. We hebben laten zien dat die linkse anti-racismebeweging ook zelf polariseert, een impact maakt. Daar gaat het ons om.”

Hij richtte Up samen met zijn vriend Avish Jajairam op. De twee mannen van Hindoestaanse afkomst, die hun brood verdienen als docent en psycholoog, vullen hun avonden en weekenden met het maken van video’s. Ze streven ernaar iedere week een filmpje op hun website en het bijbehorende YouTube-kanaal te plaatsen, al lukt dat soms maandenlang niet.

Up focust zich naar eigen zeggen op politiek nieuws. “We vinden dat mensen met een migratie-achtergrond zich zowel in de landelijke als eigen media te vaak opstellen als slachtoffers van slavernij, discriminatie, noem maar op. ‘Als groep worden wij aan alle kanten tegengewerkt’, zo luidt de identiteit die is gevormd.”

Jajairam: “Wij denken daar anders over en laten een kritisch tegengeluid horen. Hoe kun je er zelf voor zorgen dat je goed meedraait in de samenleving? Wij willen ageren tegen dat slachtofferschap, de discussie aanwakkeren door onze mening te laten horen.”

Wie grasduint door de filmpjes, vindt met name reportages. Zo bezochten Roopram en Jajairam motorclub Kali Mata en ondervroegen ze Pegida-demonstranten en de Nederlandse gele hesjes. Filmpjes die volgens de statistieken van Up met name bekeken worden door bezoekers van websites als GeenStijl, Dumpert en PowNed.

