Het feitenvrije presidentschap van Donald Trump

Meer dan vierduizend brandweerlieden probeerden deze week de grootste bosbrand uit de geschiedenis van Californië te bedwingen. Blussen kun je het niet noemen: hun belangrijkste werk is vegetatie kappen en wegschuiven zodat het vuur voor kale stroken tot staan komt. Water heeft een bijrol.

President Donald Trump lijkt dat niet te weten. “De bosbranden in Californië worden vergroot en zoveel erger gemaakt door de slechte milieuwetten”, twitterde hij afgelopen zondag, “die niet toestaan dat overvloedig beschikbaar water goed wordt gebruikt. Het wordt weggesluisd naar de Stille Oceaan.”

Zijn tweet verbijsterde vaklui en wetenschappers. ‘Baarlijke nonsens en een gevaarlijk idee’, schreef vanuit Oakland in Californië klimatoloog Peter Gleick in The Washington Post. Nonsens omdat voor zover er water nodig is, het probleemloos wordt aangevoerd. Gevaarlijk omdat het de aandacht afleidt van een van de echte oorzaken van de steeds omvangrijkere branden in Californië: klimaatverandering.

In een peiling van de Quinnipiac University vorige maand zei driekwart van de ondervraagde Republikeinen dat ze erop vertrouwden dat Trump de waarheid spreekt over belangrijke onderwerpen. De pers kreeg van maar 16 procent van hen het vertrouwen.

En datzelfde geldt voor Trumps aanhangers. Psychologisch is dat verklaarbaar, legde cognitief linguist George Lakoff onlangs nog eens uit, in een interview met CNN. De nadrukkelijke ontkenning van een bewering maakt dat je die bewering zelf beter gaat onthouden. En wat je onthoudt, ga je gemakkelijk ook geloven.

Het was een Trump-uitglijder zoals hij er elke dag wel een paar maakt. Correctie: zoals hij er de laatste paar maanden gemiddeld maar liefst zestien per dag op Twitter zet of in een campagnetoespraak debiteert. De feitencheck-redactie van The Washington Post begon na de inauguratie in januari 2017 bij te houden hoe vaak de president van de Verenigde Staten de waarheid geweld aandeed. Na een jaar stond de teller op 2140; in het halve jaar sindsdien was het aantal alweer verdubbeld: 4229. Dat is inclusief herhalingen, want van het werk van feitencheckers trekt Trump zich niets aan.

Dat zoveel mensen hem daarin volgen, is een probleem voor wat je hier en daar al ziet aangeduid als de ‘feitengebaseerde’ media. “Voordat journalisten ’s ochtends inloggen, is een derde van hun potentiële publiek al bij voorbaat afgehaakt”, schreef Jay Rosen, hoogleraar journalistiek aan New York University, in april in The New York Review of Books.

Maar Trump stookt het vuur nog wel eens flink op tijdens de campagnetoespraken die hij de laatste tijd vaak houdt. “Geloof de troep niet die ze je voorschotelen, het nepnieuws”, zei hij eind juli tegen het congres van een veteranenvereniging in Kansas City. “Wat je ziet en wat je leest, is niet wat er gebeurt.”

Dat is geen prestatie van Trump zelf, dat wantrouwen is opgebouwd tijdens decennia van geklaag tegen de ‘linkse’ media, door Republikeinse politici, rechtse talkshow-presentatoren op de radio en tv-zender Fox News.

Na zijn vervanging door Sarah Sanders werd het spektakel minder, maar bleven de onwaarheden komen. Vorige week woensdag kreeg ze een vraag over het ophitsen door Trump van zijn gehoor tegen de pers, die hij tegenwoordig steevast ‘de vijand van het volk’ noemt. In haar antwoord greep ze terug op de jacht op Osama bin Laden onder president Clinton. Een onverantwoordelijk artikel in 1998 in de krant The Washington Times, waarin werd onthuld dat de satelliettelefoon van Bin Laden in de gaten werd gehouden, zou er voor hebben gezorgd dat hij stopte die te gebruiken. Daardoor lukte het niet, hem te doden voordat hij de aanslagen van 11 september 2001 organiseerde. Maar dat Bin Laden door berichten in de pers zijn telefoongedrag veranderde, klopt niet, zo is al jaren geleden vastgesteld.

Zo is daar de persconferentie van het Witte Huis, waarin politieke verslaggevers de woordvoerder van de president ondervragen. De allereerste keer dat de eerste woordvoerder van Trump die persconferentie gaf, ging het al mis. In opdracht van zijn baas hield Sean Spicer woedend vol, tegen beter weten in, dat de mensenmenigte bij de beëdiging van de president de grootste ooit was geweest.

In de rechtse, pro-Trump-media wordt dat uiteraard afgeschilderd als een heksenjacht op patriottische Amerikanen, een bewijs te meer dat Trump en zijn achterban een enorme politiek-culturele kliek het hoofd moeten bieden, met vertakkingen in onderwijs en media en met de Democraten als hun voetvolk in het Congres. En of dat nu waar is of niet, het helpt de achterban van Trump te geloven dat hun president de waarheid spreekt en ‘de media’, de spreekbuis van de elite, niet.

En Rubin staat daar niet alleen in. Er was fel protest bij de Harvard Universiteit toen ex-woordvoerder Sean Spicer daar een tijdelijke positie aangeboden kreeg. Helemaal gevoelig lag de benoeming van Marc Short, voormalig adviseur en pleitbezorger op televisie van de president, bij de Universiteit van Virginia. Die is gevestigd in Charlottesville, waar vandaag een jaar geleden een racistische demonstratie werd gehouden, die door Trump niet volmondig werd veroordeeld. Duizenden studenten en personeelsleden ondertekenden een petitie tegen Shorts benoeming, twee hoogleraren namen ontslag.

De liegende spreekbuizen van een liegende president moeten niet alleen uit de media worden geweerd, maar ook uit posities waarin ze met gezag kunnen spreken over hun werk, vinden sommigen. Iemand als Sarah Sanders, zei de conservatieve columniste Jennifer Rubin tegen omroep MSNBC, moet nooit meer een baan krijgen bij een media-organisatie, of bij een universiteit.

Strategie

Dus ook al schendt de president de gebruikelijke normen in de omgang met de media, als de media dat ook gaan doen in de omgang met hem, helpen ze hem. Een voortdurende oorlog met de media is onderdeel van zijn strategie. Een voor de VS gevaarlijke strategie, schrijven twee hoogleraren recht, RonNell Andersen Jones van de Universiteit van Utah en Lisa Grow Sun van de ­Brigham Young Universiteit. Want als de pers eenmaal wordt gewantrouwd, kan die ook niet meer goed de instituties verdedigen die de president daarna verdacht zou willen maken.

Trump dwingt journalisten nu eenmaal elke dag weer tot een keuze: breng je het nieuws, of de waarheid?

Een aantal vooraanstaande journalisten vindt dan ook dat de media gewoon moeten blijven doen wat ze altijd al deden. “We zijn niet in oorlog, we zijn aan het werk”, vindt Marty Baron, de hoofdredacteur van The Washington Post. En columnist Thomas Friedman van The New York Times riep zijn collega’s woensdag op om juist wel volop het doen en laten van Trump uit te stallen: “Het hele land moet elke tweet zien, elke bijeenkomst, elk woord en elke reactie.” Ooit moet op die manier toch ook tot zijn aanhang doordringen wat voor president de VS in hem hebben, denkt hij. Die gedachte biedt hem hoop voor de Congresverkiezingen in november: “Een klein golfje van walging onder gematigde Republikeinen is alles wat er nodig is om diverse districten van Republikeins naar Democratisch te laten omslaan.”

Maar de onwaarheden dan, tientallen per week, moet je die dan toch maar weergeven, ook als ze zich dan vasthaken in de hoofden, niet meer los te krijgen door wat voor latere feitenchecks dan ook? Ja, maar begin er niet mee, suggereerde onlangs cognitief linguïst George Lakoff in een interview met CNN. Volgens hem moet een onware uitspraak van Trump die nieuws is, worden ingeleid met feiten die wel kloppen. Pas daarna laat je de president aan het woord, en vervolgens leg je nog eens uit hoe het werkelijk zit. Op die manier krijgen de werkelijke feiten voorrang, terwijl je toch voldoet aan je journalistieke plicht, te melden wat de president zegt.

Zoals aan het begin van dit stuk gebeurde, over de bosbranden. Is het beeld van brandweerlieden met scheppen en bulldozers blijven hangen, of toch vooral die tweet over het water van Californië dat nutteloos naar zee zou stromen?