Het exclusieve duel tussen VVD en Forum is een noviteit in verkiezingsland

Premier en VVD-leider Mark Rutte krijgt zijn gewenste debat met zijn concurrent op rechts: Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Het tv-programma ‘Pauw’ heeft zich als organisator opgeworpen. Rutte en Baudet staan op woensdag 22 mei tegenover elkaar in een opstelling volgens ‘Lagerhuis-formaat’, in de zaal De Rode Hoed in Amsterdam. Ze mogen zelf de stellingen aanleveren, ieder twee stuks. Tv-presentator Jeroen Pauw leidt het debat.

De landelijke kopstukken debatteren over Europese verkiezingen waar zij zelf geen lijsttrekker in zijn

Rutte daagde Baudet vorige week uit om met hem rechtstreeks in debat te gaan. Maar in zo’n tv-debat tussen twee kopstukken uit de landelijke politiek was helemaal niet voorzien door de publieke omroep. Bij de Europese verkiezingen kiest de NOS voor een tv-debat met de Europese lijsttrekkers zelf. Alle twaalf zijn ze uitgenodigd. De NOS zendt dit tv-debat uit op dinsdagavond 20.30 uur, de avond voor de verkiezingen. Maar direct na afloop krijgen om 23.00 uur nu VVD en Forum een eigen onderonsje, elders bij de publieke omroep. BNNVARA biedt zich als organisator aan.

Asscher klaagt dat het nu een debat wordt ‘tussen rechts en rechts’

Er is dagenlang onderhandeld tussen Forum en de VVD over de opzet van een tv-debat. Baudet wilde dat aanvankelijk uitzenden via Facebook, waar zijn partij veel aanhangers heeft. Rutte wilde alleen een debat op televisie. “Zorg ervoor dat heel Nederland dit kan zien”, vond de premier. Baudets wens was om er een debat van te maken in Lagerhuis-setting, met elk 150 aanhangers in de zaal.

Wrevel Het levert een noviteit op in verkiezingsland: een tv-debat bij een linkse omroep, tussen twee rechtse partijen, van wie de landelijke kopstukken debatteren over Europese verkiezingen waar zij zelf geen lijsttrekker zijn. Bij andere politieke partijen klinkt enige wrevel. Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA, meldde zich op Twitter op ironische toon zelf ook aan. “Een tv-debat tussen de fractievoorzitters van de partijen die de grootste kunnen worden. Staat genoteerd: Ik kan!”, reageerde hij. Asscher klaagt dat het nu een debat wordt ‘tussen rechts en rechts’, nota bene bij de publieke omroep. De tweestrijd die Forum voor Democratie en de VVD nu op tv mogen voeren, tussen hun Haagse kopstukken, past in hun beider campagnestrategie. Forum voert bij de Europese verkiezingen campagne met posters met de foto van Thierry Baudet, die zelf niet verkiesbaar is. De VVD zoekt een openlijke strijd om de vraag wie de grootste wordt. Met speciale filmpjes over Forum voor Democratie wordt Forum aangevallen, door de uitspraken van Thierry Baudet te fileren en weerleggen. Baudet heeft volgens de VVD een ‘slecht verhaal’, de VVD een ‘goed verhaal’. Een duel bij Pauw kan voor beide partijen het verschil maken wie de grootste wordt. Ongeveer één op de tien VVD-kiezers overweegt op Forum te stemmen, bleek in april nog in een peiling van bureau IenO Research. Rutte heeft meer op het spel staan: 17 procent van de Forum-kiezers twijfelt tussen Forum en VVD.

