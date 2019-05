Het Europees Parlement zelf is de grote winnaar: opkomst overtreft alle verwachtingen

In elk land vierde een andere partij haar eigen feestje, maar de grootste winnaar van de Europese verkiezingen is misschien wel het Europees Parlement zelf. Voor het eerst in de geschiedenis van dit hardnekkig impopulaire instituut is de opkomst hoger dan vijf jaar ervoor. En niet een klein beetje: het is een overtuigende sprong van 42,6 procent in 2014 naar rond de 50 procent nu. In deze tijden van vermeende onverschilligheid en scepsis over de politiek mag dat een trendbreuk heten - al werd een fors deel van de kiezers juist gedreven door anti-EU-sentimenten.

Toch voerde op de uitslagenavond in het parlement in Brussel de vreugde over die opkomst de boventoon. In Duitsland ging 59 procent stemmen, bijna 11 procentpunt hoger dan in 2014. Oostenrijk zag ook een plus van bijna 11, naar 55 procent. Van Nederland was donderdag al bekend dat de opkomst de hoogste was sinds 1989: 41,2 procent (was 37,3).

De Groenen zouden de vierde groep worden in het nieuwe parlement, waar ze een sleutelrol kunnen spelen bij het vormen van meerderheden

Waar gingen die extra stemmen naartoe? Zondagavond laat was het beeld verre van compleet, maar een eerste prognose bevestigde de verwachtingen dat de ‘grote coalitie’ van christen-democraten (EVP) en sociaal-democraten (S&D) harde klappen krijgt. De EVP blijft met (voorlopig) 173 van de 751 wel de grootste, maar raakt 46 zetels kwijt. De S&D van ‘spitskandidaat’ Frans Timmermans, grote winnaar in Nederland, verliest er 41 en zou uitkomen op 147.