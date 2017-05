Het einde van de relatie Europa-VS? Geen sprake van, zegt de expert

Duitsland en Europa kunnen niet meer volledig vertrouwen op hun traditionele bondgenoten, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Die boodschap van de Duitse bondskanselier, zondag in München, heeft veel ophef veroorzaakt. Merkel zei dat de dagen dat Europa kon reken op anderen tot op zekere hoogte voorbij zijn: “Wij Europeanen moeten ons lot in eigen handen nemen.” De Duits-Griekse EU-expert Janis Emmanouilidis duidt Merkels uitspraken.

Merkels woorden leggen volgens sommigen de bijl aan de wortel van het Amerikaans-Europese bondgenootschap, dat al sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat. Wat bedoelde ze volgens u?

“Dit is niet het einde van het trans-Atlantische bondgenootschap. We moeten bedenken waar, wanneer en voor wie ze sprak. Haar boodschap was vooral nationaal gericht: gegeven de complexe internationale situatie moeten wij Duitsers, en ook Europeanen, onze verantwoordelijkheid nemen.

“Dat was bedoeld voor het thuisfront, voor Beieren en voor de CSU, de partner van haar CDU. De CSU is vaak kritisch geweest over Merkel, bijvoorbeeld als het ging om de vluchtelingencrisis. De impliciete vraag bij haar uitspraken was: wie vertrouwt u in deze complexe toestand het leiderschap toe? Merkel dus, op weg naar de verkiezingen in het najaar.

Merkel begrijpt dat Duitsland meer ver­ant­woor­de­lijk­heid moet nemen

“Ze zei dit niet alleen vanwege Trump, haar favoriete Amerikaanse president Obama vroeg ook al om Duitse verantwoordelijkheid. Dat is Merkels politieke genie: ze gebruikt het moment om een boodschap te geven waar ze zelf in gelooft. Dat maakt haar ook geloofwaardig. Er is een wereldwijde leiderschapscrisis, kijk maar naar het Witte Huis, en in die situatie staat daar iemand die we wel kunnen vertrouwen.”