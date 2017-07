Het einde van de morele orde

De grote vraag blijft: wat doen we met Donald en Vladimir? Dat lijkt de meest prangende vraag voor Merkel en haar medewerkers. De Amerikaanse en Russische president ontmoeten elkaar in Hamburg voor het eerst in functie. De hele wereld zal toekijken hoe hun begroeting eruit ziet. Niet naast elkaar zetten die twee, dat lijkt wel duidelijk.

Want door alle publiciteit rond de contacten tussen het team van voormalig presidentskandidaat Trump en Rusland is een beeld ontstaan dat de Amerikaan moeilijk nog kan afschudden: het beeld dat de veel sluwere Poetin hem in zijn zak heeft en hem kan laten doen wat hij wil. Leuke foto’s van Trump en Poetin samen kan het Witte Huis missen als kiespijn.

Verhalen van vlak na Trumps verkiezing over escapades met prostituees in Moskou zijn alweer wat in de vergetelheid geraakt. Maar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, en de onverstandige contacten tussen mensen rond Trump en de Russen, staan nog helder op het netvlies.

In de Verenigde Staten onderzoekt een speciale aanklager deze contacten en het Congres laat ook niet los. De president zelf gedraagt zich ondertussen nog steeds onhandig, bijvoorbeeld door achter gesloten deuren de invloedrijke Russische ambassadeur in de VS die binnenkort weer vertrekt, Sergej Kisljak, op het Witte Huis te ontvangen.

Maar ook zonder deze ingewikkelde voorgeschiedenis zou er een probleem zijn: Poetin komt ongetwijfeld goed voorbereid en wantrouwig als altijd naar Hamburg. Hij zal geen millimeter toegeven als het gaat om de Russische claims op Oost-Oekraïne, laat staan als het gaat om de Krim, die al geannexeerd is. Ook zal hij zijn bondgenoot in Syrië, president Bashar al-Assad, niet laten vallen, al duren de Amerikaanse sancties voort.

Whatever

Welke tactiek stelt Trump daar tegenover? Volgens zijn veiligheidsadviseur Herbert McMaster reist de president ‘zonder specifieke agenda’ naar Hamburg. Waarover wil Trump dan praten met Poetin, was de vraag van verslaggevers aan McMaster tijdens een briefing in Washington eerder deze week. Antwoord: ‘Whatever the president wants to talk about’ (Wat de president ook maar wil bespreken). ‘Whatever’, alleen dat woord al spreekt boekdelen.

Onder ‘whatever’ valt zeker ook Noord-Korea. Na het afschieten van alweer een raket door Pyongyang, volgens leider Kim Jong-un zelfs een intercontinentale, moeten de VS en hun bondgenoten Zuid-Korea en Japan laten zien dat ze dit niet accepteren. Maar voor echte druk op Noord-Korea hebben ze China nodig, en ook Rusland. Het zou helpen als Trump een plan heeft om hun steun te verzekeren, maar daar is nog niets van gebleken.

Bij wie kan Merkel steun wel zoeken om deze bijeenkomst enigszins in goede banen te leiden? Drie namen dringen zich op: Emmanuel Macron, Justin Trudeau en Xi Jinping. Maar of ze echt kan vertrouwen op een positieve bijdrage van hen, is nog maar de vraag. Zij hebben ook een eigen agenda, en het is zeer onzeker of die in lijn is met een welslagen van de G20 in het algemeen.

De Franse president is jong en totaal onervaren op dit podium. Macron krijgt veel krediet in de wereld, maar vooral van gelijkgestemde progressieve geesten in het Westen. Trump zal hem niet echt vertrouwen, zeker niet na Macrons oproep in het Engels aan Amerikaanse klimaatwetenschappers om naar Parijs te komen. Macron zal ook hier vooral willen laten zien dat hij erbij is, dat Frankrijk weer meetelt.

Trudeau is weliswaar de leider van het op een na grootste land ter wereld in oppervlakte, maar qua bevolking en economie is Canada toch geen zwaargewicht. Ongetwijfeld zal de Canadese premier het van hem bekende verhaal over diversiteit afsteken, in vlekkeloos Frans en Engels, maar zijn tafelgenoten kennen dat nu wel.

Xi is van alle aanwezigen, op Merkel na misschien, de meest bedachtzame schaker. Hij zal zich koest houden en zijn kans grijpen als hij kan laten zien de verstandigste van het hele stel te zijn. Zoals de Chinese president zich aan het begin van dit jaar ook op het schild liet hijsen tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Daar presenteerde Xi zich, na de verkiezing van de isolationist Trump, als kampioen van vrijhandel en globalisering.

Ruzie tussen andere landen komt Xi niet per se slecht uit

De Chinese president brengt aan de vooravond van de G20 eerst een staatsbezoek aan Duitsland. Zo kan hij de banden met Merkel aanhalen, en samen zullen zij het belang van het klimaatakkoord van Parijs en goede handelsbetrekkingen in de wereld beklemtonen. Maar Xi’s echte doel is een grotere rol voor zijn land te bewerkstelligen in de internationale verhoudingen. Geruzie tussen andere landen, of gedoe rond Rusland en de VS, komen hem daarbij niet per se slecht uit.