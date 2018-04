Het eilandje in de Hofvijver gaat in ieder geval niet Ruttemeroog heten

We suggereerden drie namen voor het anonieme eilandje in de Hofvijver: Ruttemeroog, Klein Mauritius en Règâhsnest. De laatste twee hadden duidelijk de voorkeur. 'Ruttemeroog is te veel eer voor één premier', e-mailde Anneke Loof woensdag om 8.27 uur. Zij kiest voor Règâhsnest. 'Klein Mauritius lijkt te veel op het bestaande eiland Mauritius.'

Alvorens over te gaan tot de uitslag, moet op deze plek eerst melding worden gemaakt van een belangwekkende e-mail die ons dit weekeinde bereikte. In een eerdere aflevering beschreven wij hoe het eilandje volgens wijlen stadsschrijver Leo van Heijningen ooit tot stand is gekomen. Het zou in 1633 zijn aangelegd in de tijd dat de stadhouders nog aan de Hofvijver verbleven, met als doel het zicht op het nationaal schavot weg te nemen.

Overgebleven zand 'Een merkwaardige gedachte', e-mailt Jurgen Schouten uit Den Haag. 'Want het eilandje onttrok het schavot niet aan het zicht vanuit de stadhouderlijke vertrekken.' Ter ondersteuning stuurt hij een bewerkte plattegrond van de Hofvijver met de zichtlijnen vanuit het Stadhouderlijk Kwartier mee. Conclusie: het schavot was vanaf die plek juist haarscherp te zien. 'Om het aan het zicht te onttrekken had het eilandje bijna 100 meter zuidwestelijker moeten liggen', aldus Schouten. Met de voorwaarden van de gemeente in de hand droogt ons lijstje kandidaten aardig snel op De Hagenaar heeft 'een praktischer verklaring' uitgedacht. Hij wijst erop dat de Korte Vijverberg, het laantje ten oosten van de Hofvijver, in 1633 is aangelegd - hetzelfde jaar dat Van Heijningen noemt als geboortejaar van het eiland. Voor de Korte Vijverberg moest een stuk van de vijver gedempt worden. Mogelijk is met overgebleven zand een eiland gevormd, óf een al bestaand eilandje uitgebreid. Schouten schrijft over zestiende-eeuwse platen waar het stuk land al op is afgebeeld.

Scouting Zo blijft het ontstaan van het eilandje met raadsels omgeven, maar feit is dat de lap grond geen naam heeft. Houden zo, zegt Schouten. 'Waarom zou alles een naam moeten hebben? In Den Haag weet iedereen waarover je het hebt, als je spreekt over het eilandje in de Hofvijver.' Andere lezers kwamen de afgelopen dagen juist nog met nieuwe naamsuggesties, zoals Tobbeneiland. 'Uitermate geschikt voor tobbende politici', aldus Geertjan Benus uit Utrecht. Terug naar de drie genomineerden, en naar de vraag of die namen eigenlijk wel geschikt zijn voor vernoeming. Daar zijn regels voor, leert een telefoontje naar de gemeente Den Haag. Zo moet de naam duidelijk en herkenbaar zijn, mag de naam niet al gebruikt worden in Den Haag, moet de naam passen bij de buurt (een verzetsheld in een bloemenbuurt gaat niet) én kan een plek niet de naam dragen van een levend persoon. Tien jaar na iemands dood wordt vernoeming mogelijk. Met die voorwaarden in de hand droogt ons lijstje kandidaten aardig snel op. Ruttemeroog blijkt bij nader inzien kansloos omdat de huidige premier nog springlevend is. En Règâhsnest, uit te spreken met dikke Haagse tongval, wordt ineens een twijfelgeval. Het clubhonk van Scouting Haagse Hout blijkt al Het Reigersnest te heten, te vinden aan de Reigersbergenweg, op het terrein van kinderboerderij - u raadt het al - Reigershof. Andere spelling weliswaar, maar dezelfde betekenis. Dat maakt Klein Mauritius plots tot de meest kansrijke suggestie. De naam voldoet op het eerste gezicht aan alle voorwaarden. Als knipoog naar het tropische oord voor de kust van Madagascar is het duidelijk dat het hier een eiland betreft. De naam is binnen Den Haag en ook daarbuiten niet in gebruik. Het past nadrukkelijk bij de buurt: stadhouder Maurits van Oranje huisde aan de Hofvijver, de toren op de hoek is naar hem vernoemd. Een tweede vernoeming op steenworp afstand daarvan zou bijna vierhonderd jaar na zijn dood niet onmogelijk moeten zijn. Het voorstel gaat richting de gemeente. Wordt vervolgd.