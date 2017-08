Het eigen nieuwsbulletin van Trump brengt het échte nieuws

Het is een nieuwe poging van Trump om de strijd aan te gaan met de reguliere media, die hij afdoet als ‘nepnieuws’. Politiek commentator Kayleigh McEnany kondigde afgelopen zaterdag aan dat ze vertrok bij CNN om een ‘nieuwe rol’ te gaan spelen. Een dag later, op zondag, presenteerde ze ineens vanuit Trump Tower in New York het eigen weekoverzicht van de president.

Het nieuws­over­zicht is op Facebook al meer dan een miljoen keer bekeken

In het bulletin van anderhalve minuut, uitgezonden op Twitter en Facebook, repte McEnany met geen woord over mislukkingen als de gestrande afschaffing van Obamacare of de grofgebekte woordvoerder Anthony Scaramucci, die tien dagen na zijn indiensttreding al werd ontslagen.

In plaats daarvan kwam de voormalige CNN-commentator met een opsomming van successen. Zo opende McEnany het nieuwsoverzicht jubelend met positieve banencijfers die vrijdag waren bekendgemaakt. “President stuurt de economie duidelijk terug de goede kant op”, aldus de presentatrice.

(Verhaal gaat door onder de video)

Daarna hield ze een lofzang op een wet die, door de immigratie te beteugelen, de lonen van werknemers zou verhogen. Gevolgd door een bericht over Trump die een medaille had uitgereikt aan een oorlogsveteraan. “Dank voor het kijken iedereen. Ik ben Kayleigh McEnany. En dit was het échte nieuws.” Enkele dagen eerder was de eerste aflevering van het nieuwsbulletin al gepresenteerd door Lara Trump, een schoondochter van de president.

Het nieuwsoverzicht is op Facebook al meer dan een miljoen keer bekeken en roept, zo blijkt uit de duizenden reacties, sterk uiteenlopende gevoelens op. Trump-aanhangers nemen het op voor de president en noemen het treurig dat zo’n initiatief nodig is omdat de gevestigde media Trump zo negatief afschilderen. Critici spreken van een propaganda-kanaal en trekken onheilspellende vergelijking met Syrië en Noord-Korea. “Wauw, dit lijkt griezelig veel op de staatskanalen die ik heb gekeken in andere landen”, twitterde Michael McFaul, die onder president Barack Obama de Amerikaanse ambassadeur was in Rusland.

