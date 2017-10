Het dichtend Kamerlid is echt verleden tijd

Hij overleed in 1999 en is enigszins uit beeld geraakt, maar in de afgelopen weken was hij er opeens weer: de redactie van Plein 2 zocht naar de naam van een man op een foto, iemand die ten onrechte als De Quay werd aangeduid. Joekes! Zei menig lezer. Die was het overigens ook niet: wie wel, is nog altijd ongewis.

Maar van het een komt het ander. Oud-adjunct-hoofdredacteur Jan Kuijk veerde op bij de naam Joekes. Hij belde dat hij nog een bundel scabreuze gedichten van de man in de boekenkast had staan. Daags nadien arriveerde per post 'De orde van de dag': een boekwerk uit 1982, met de groeten van Kuijk.

Privégedachten We lezen onder meer: Wij kussen elkaar/ niet in het openbaar/ omdat jij andere/ verplichtingen hebt/ en omdat ik/ in de politiek/ rekening moet houden/ met mijn publiek. Let wel: Joekes zat ten tijde van publicatie in zijn zeventiende Kamerjaar en zou nog tot 1987 Kamerlid blijven. Dat hinderde hem blijkbaar niet bij het prijsgeven van zijn privégedachten, ook al gaat het er daarin nogal wild aan toe. De volksvertegenwoordiger dichtte al volksvertegenwoordigend van hunkering, van zaad, van vocht en liefdessap, van Claudine en Pauline. Dat waren nog eens tijden. Nu geeft een Kamerlid hooguit eens publiekelijk toe dat zijn huwelijk op de klippen is gelopen. Nu schrijft een enkel VVD-Kamerlid wel eens een boek, maar pas nadat het Binnenhof is verlaten. Niet Joekes: die had in 1982 reeds twee crimi's gepubliceerd. Er zouden er nog dertien volgen. Joekes opmerking dat Molukse jongeren het land uitgezet zouden moeten worden, kwam hem op duizend gulden boete te staan

Literair talent Uiteindelijk stak het hem, vertelde hij in een enkel interview, dat zijn literaire talent zo weinig aandacht had gekregen. Dat moet wel haast komen doordat het politieke leven van de man al kleurrijk genoeg was. Zo was Joekes Geert Wilders jaren vooruit: hij werd al in 1980 veroordeeld voor haatzaaien. Zijn opmerking dat Molukse jongeren het land uitgezet zouden moeten worden, kwam hem toen op duizend gulden boete te staan. Ook toen bleef hij Kamerlid. Zelfs toen hij in de verdere jaren tachtig zijn partij tegen zich in het harnas joeg, kwam de VVD niet van Joekes af. Voor de verkiezingen van 1986 werd hij op een onverkiesbare plaats gezet, maar in zijn dooie uppie haalde hij 250.000 voorkeurstemmen: hij had wel vijf zetels kunnen vullen. Nog één periode bleef hij volksvertegenwoordiger.

Stemvee Ook bij het rumoer rond het boek van Ybeltje Berckmoes-Duindam kwam de afgelopen tijd af en toe een herinnering op aan Joekes. Berckmoes klaagt dat zij als Kamerlid louter stemvee was. Dat klopte en werd vooral veroorzaakt door haar eigen matig ontwikkelde politieke gevoel. Maar het ligt niet alleen aan Berckmoes, zo blijkt maar weer als we in het archief zoeken naar Theo Joekes. "De heersende cultuur in Den Haag nodigt Kamerleden nauwelijks uit tot onafhankelijk, kritisch optreden. Het is nog erger: types als Theo Joekes, zijn stuk voor stuk uitgedreven", schreef Hans Goslinga al in 2000.