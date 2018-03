Het denken over integratie is in 15 jaar fundamenteel veranderd

Polat is een toonbeeld van integratie. Althans, integratie zoals de heersende opvatting integratie definieert. De uitslagen van Denk, de partij van de gewezen PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, hanteert een geheel andere definitie.

Het denken over integratie is in Nederland in 15 jaar fundamenteel veranderd. Een Kamercommissie, onder leiding van de huidige minister van buitenlandse zaken Stef Blok, kon aan het begin van deze eeuw nog concluderen dat de integratie van nieuwe Nederlanders voor het overgrote deel geslaagd was. Het belangrijkste criterium dat die commissie destijds voor die conclusie hanteerde was de mate, waarin die nieuwe Nederlanders participeerden in de economie, als ondernemer of als werknemer. Mensen van Turkse afkomst deden het bovengemiddeld goed, aldus de commissie-Blok. Zij manifesteerden zich immers vaak als ondernemer.

Integratie is tegenwoordig iets heel anders. De demonstraties van Turken na de couppoging in Turkije in 2016 wakkerde het vuur aan voor degenen die integratie zien als aanpassing van nieuwe Nederlanders aan, wat dan genoemd wordt, Nederlandse waarden. Actieve deelname aan de samenleving is inmiddels niet meer genoeg. Polat lijkt zo op het eerste gezicht aan die nieuwe eisen te voldoen.

Ruud Lubbers stelde in de jaren tachtig voor dat allochtonen hun eigen zuil moesten oprichten

De aangepaste definitie en de daaraan verbonden eisen vormden een vruchtbare voedingsbodem voor het ontstaan van Denk. Uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de Nos in het kader van de verkiezingen van vorig jaar, blijken mensen die zeggen Denk te hebben gestemd veel meer interesse te hebben in bijvoorbeeld de politiek van hun land van herkomst dan nieuwe Nederlanders die stellen op een andere partij dan Denk te hebben gestemd. Zij scoren ook veel hoger op andere variabelen als 'zich gediscrimineerd voelen', of 'zich aangetrokken voelen door kandidaten met dezelfde (vaak moslim-)achtergrond'. Of opleidingsniveau daarbij een rol speelt (Polat is bijzonder hoog opgeleid, minder opleiding leidt niet automatisch tot dezelfde politieke oriëntatie) is de vraag. Onderzoek daarnaar is bijvoorbeeld in het Nationaal Verkiezingsonderzoek 2017 niet gedaan.