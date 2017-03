Het democratisch tekort in Uithoorn

Wie wel? Maar voordat we besluiten dat Nederland de gaafste democratie van Europa is, zou ik graag aandacht vragen voor een democratisch tekort dat af en toe tot aan de oppervlakte komt - bijvoorbeeld bij de protesten tegen asielzoekerscentra - maar dat daarna weer snel ondergronds gaat. Ik doel op de frustraties die burgers ervaren in de lokale politiek, dus precies waar het lijkt of ze nog een beetje inspraak hebben.

Lees verder na de advertentie

Op de websites van willekeurig welke gemeente wemelt het van de ‘uitnodigingen tot meepraten’ en tegenwoordig zelfs van de YouTube-filmpjes waarop je raadsvergaderingen kunt terugkijken. Des te groter is de teleurstelling als het met de mogelijkheid tot meepraten tegenvalt. En het valt nogal eens tegen.

Onlangs werd in Uithoorn, even ten zuiden van onze hoofdstad, besloten ‘de sneltram vanuit Amsterdam door te trekken’. Op de site van de gemeente klinkt zoiets prachtig. Tot je doorleest en vaststelt dat bestaande buslijnen van Uithoorn richting stad worden ‘vervangen’, dat wil zeggen opgeheven. Als je slecht ter been bent is dat slecht nieuws, want de bus komt overal, de sneltram niet.

Des te groter is de teleurstelling als het met de mogelijkheid tot meepraten tegenvalt. En het valt nogal eens tegen

Gelukkig volgde op het plan nog een ‘uitgebreide participatie- en consultatieronde’. Hoe zoiets gaat blijkt uit zeven uitvoerige YouTubefilmpjes. Waarbij opvalt dat de wethouder ruim de tijd neemt alle moties en bezwaren en tegenwerpingen aan te horen. Maar aanhoren is nog geen luisteren.

Gedupeerde huizenbezitters Voorzover op te maken viel achter een bureaucratische mist van termen als ‘800-metercirkels’ en ‘ontscopen’ had één raadslid uitgedokterd dat Uithoorn met de sneltram duurder uit zou zijn dan gedacht, want je moet soms pendelbusjes inzetten voor vervoer naar die tramhaltes. Dat was beloofd, maar het leek niet in het budget te zijn meegenomen. De wethouder verzekerde dat de som ‘zeker stof tot nadenken gaf’. Maar uiteindelijk lag de beslissing ‘toch bij de regioraad’. En die was vóór. Het was namelijk een prima plan. Die tram komt er dus. Bewoners, dat wil zeggen gedupeerde huizenbezitters, mogen nog over één ding meepraten, namelijk ‘over de hoogte van de zichtschermen op de locaties waar geen geluidsschermen nodig zijn’. Daarvoor ontvangen zij zelfs een persoonlijke uitnodiging. Ook kunnen zij nog ‘formeel bezwaar maken’ tegen ‘de bestemmingsplanprocedure’ door het indienen van een ‘zienswijze’. Wees eerlijk en hou eens op met die hypocriete inspraakrondes en onzinnige raads­ver­ga­de­rin­gen Ik vertel waarschijnlijk niets nieuws, zo gaat het al jaren. Maar misschien moet de overheid eens bedenken hoeveel wrok het huidige beleid van ‘transparantie’ wekt wanneer blijkt dat de bewoners van een gemeente toch eigenlijk niet mogen meebeslissen. Daar kan reden toe zijn, daar niet van. Misschien kan de wethouder niet op tegen regionale spelers en wordt hij ook alleen maar gestuurd om er een tram door te drukken. Maar wees dan ook eerlijk en hou eens op met die hypocriete inspraakrondes en onzinnige raadsvergaderingen die alleen maar de schijn ophouden. ‘Nepdemocratie’: het woord zou zomaar bij je op kunnen komen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.