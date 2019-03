Het CDA wordt waarschijnlijk kleiner dan ooit in de Eerste Kamer

ChristenUnie terug naar vier zetels

Bij de coalitiepartijen doet ChristenUnie het goed. De partij heeft nu drie zetels in de Eerste Kamer, en stijgt waarschijnlijk naar vier. Daarmee is de partij terug op oude sterkte. In 1999 en 2007 haalde de ChristenUnie ook vier zetels.

Opvallend is vooral dat de partij er in slaagt electorale winst te halen rond regeringsdeelname. Na de deelname aan het kabinet Balkenende-IV haalde de partij in 2011 maar twee zetels in de Eerste Kamer.

Met de vier zetels zet de ChristenUnie ook de gestage groei van de afgelopen jaren door. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 haalde de partij procentueel meer stemmen dan de voorgaande verkiezingen, maar dat was toen net niet genoeg voor een extra zetel.