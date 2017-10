Het CDA hoopt dat Buma het niet zo bedoelde

Ze hielden zich een dikke maand stil, de mensen van het CDA. Op 4 september luisterden ze naar een lezing van partijleider Sybrand Buma. Als ze al schrokken, zeiden ze in eerste instantie niets. Tot de afgelopen weken langzaamaan de kritiek naar buiten kwam: eerst Hirsch Ballin, later rabbijn Van de Kamp. De laatste zegde zelfs zijn partijlidmaatschap op, zozeer voelde hij zich door het CDA verraden.

Dat die twee critici spraken voor een voor grotere groep christendemocraten bleek gisteravond, tijdens een discussiebijeenkomst die werd georganiseerd door het wetenschappelijk instituut van het CDA.

Zelf was Buma er niet eens bij. Dat zou eigenlijk wel, maar juist gisteravond moest hij ook zijn kiezers de keuzes uit het regeerakkoord uitleggen. Dat deed hij in Leiden. Zo ontstond de merkwaardige situatie dat Buma op de ene plek het verplicht Wilhelmus-zingen verdedigde, terwijl op de andere - het partijkantoor in Den Haag - vijftig partijgenoten hem zaten te bekritiseren.

Immigrant

Over het regeerakkoord viel in Den Haag geen onvertogen woord. Het Wilhelmus zingen - prima. Tradities zijn goed. Maar over Buma’s onlangs uitgesproken maatschappijvisie waren er minder lovende woorden. In de H.J. Schoolezing, die ieder jaar door weekblad Elsevier wordt georganiseerd, had Buma zich de zorgen van de boze Nederlander aangetrokken en de problemen van de immigratie benoemd. Hij had gezegd dat ‘immigratie uit Afrika het evenwicht in Europa verstoort’.

“Wie naar Nederland komt als immigrant of vluchteling wordt onderdeel van die gemeenschappelijke geschiedenis. We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen. Dat hoeft niet.”

Het viel bij zijn wetenschappelijke achterban niet in goede aarde. De vriendelijkste benadering was: ‘Hij heeft het misschien niet helemaal goed gezegd’, zoals hoogleraar levensbeschouwing Govert Buijs het bracht. “Je kunt het in deze discussie eigenlijk nooit goed doen, maar hij had het wel beter kunnen doen.”

“Het is waardevol dat hij oog heeft voor de zorgen van de gewone burger”, zei Buijs. “Ik spreek op veel universiteiten waar dat absoluut niet gebeurt.” Maar hij had liever gezien dat Buma was uitgegaan van een ‘gemeenschappelijke gelijkwaardigheid’ tussen mensen, in plaats van hen de waarden op te leggen. Hij hoopte vurig dat hij dat Buma dat wel zo had bedoeld, maar was er niet helemaal gerust op.