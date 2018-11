Het Britse kabinet steunt het brexitakkoord. Maar May is er nog lang niet

Eind december: het Britse parlement

Er is de Britse premier May veel aan gelegen om voor kerst haar brexitakkoord door het Britse parlement te krijgen, want hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt voor de Britten om op 29 maart de EU te verlaten. De stemming in het Lagerhuis wordt heel spannend. Dat is de allergrootste hobbel voor May. Zij heeft 320 stemmen nodig om haar deal goedgekeurd te krijgen. Haar Conservatieven bezetten 316 zetels. Ze is voor steun afhankelijk van de Noord-Ierse DUP, en die partij is tot op heden heel kritisch over de brexitonderhandelingen. Ook binnen Mays eigen partij is er veel verzet.