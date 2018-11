Het Britse kabinet steunt het brexitakkoord. Maar May is er nog lang niet.

Maandag komt er heel waarschijnlijk al een speciale brexitministerraad in Brussel. Deze bijeenkomst dient als voorbereiding voor de top van de Europese regeringsleiders, die wordt mogelijk gehouden op 25 november. Als alle EU-leiders instemmen met de deal, is het Britse parlement aan zet. Maar het zou kunnen dat de EU-leiders de brexitdeal om wat voor reden dan ook niet zien zitten, bijvoorbeeld omdat ze de verzekering willen dat de Britten niet profiteren van handelsvoordelen. Ze blijven nog wel een tijd lid van de douane-unie.

Stel dat Londen en Brussel er in november niet uitkomen, dan is er nog een laatste kans om een deal te sluiten. Half december ontmoeten de EU-regeringsleiders elkaar opnieuw en kan er nog gepraat worden over een brexit.

Er is de Britse premier May veel aan gelegen om voor kerst haar brexitakkoord door het Britse parlement te krijgen, want hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt voor de Britten om op 29 maart de EU te verlaten. De stemming in het Lagerhuis wordt heel spannend. Dat is de allergrootste hobbel voor May. Zij heeft 320 stemmen nodig om haar deal goedgekeurd te krijgen. Haar Conservatieven bezetten 316 zetels. Ze is voor steun afhankelijk van de Noord-Ierse DUP, en die partij is tot op heden heel kritisch over de brexitonderhandelingen. Ook binnen Mays eigen partij is er veel verzet.

De Britten verlaten de EU. Indien er een akkoord ligt, verandert er de eerste twee jaar feitelijk niets. Londen krijgt in die periode de tijd om de wet- en regelgeving aan te passen. Als May geen akkoord sluit, volgt een harde brexit, zonder overgangsperiode.

Over haar privéleven is nauwelijks iets bekend. Ze zou de Engelse literatuur een warm hart toedragen, met name Shakespeare. Soms valt uit haar twitterberichten op te maken hoe de Britten zich moeten voelen als ze tegenover haar zitten. ‘Kennelijk is het nog steeds nodig om dit te herhalen’, knarsetandde ze eerder deze maand boven een krantenartikel waarin voor de duizendste keer het Ierse standpunt over de grenskwestie werd uitgelegd.

Weyand heeft na haar studie haar hele carrière bij EU-instituties doorgebracht, vanaf 1994 bij de Europese Commissie. Ze komt echter geenszins over als een stoffige eurocraat die Brusselse geheimtaal mompelt. Aan dat jargon heeft ze juist een hekel. De keren dat ze EU-correspondenten bijpraatte over de technische details van de onderhandelingen, viel ze op door haar heldere uitleg, gekoppeld aan een onovertroffen kennis van de details. Ze kreeg bij de EC de taaiste onderwerpen voor de kiezen, van handelsakkoorden tot klimaatbeleid.

‘Oh dear, een Fransoos’, verzuchtten brexiteers toen bekend werd dat Michel Barnier hoofdonderhandelaar werd voor de EU-27. Ze konden niet bevroeden dat de hardst te kraken noot in het EU-onderhandelingsteam niet zozeer Barnier was, maar de Duitse Sabine Weyand. Gisteren praatte zij de 27 EU-ambassadeurs bij over het voorlopige akkoord.

Olly Robbins, onderhandelaar namens het VK: floreert achter de schermen en brieft alleen aan May

Hoewel hij verreweg de meest invloedrijke ambtenaar is in Westminster, schuwt Olly Robbins zoveel mogelijk de camera. Hij floreert achter de schermen, als premier May’s belangrijkste pion in de onderhandelingen. En hoewel het niet ongewoon is dat hoge ambtenaren het liefst zo min mogelijk schijnwerpers op zich zien gericht, is Robbins daar echt een meester in.

Olly Robbins © AFP

The Guardian, die een profiel aan hem wijdde, concludeerde dat ‘niemand in zijn omgeving bereid was over hem te praten’. Verder dan dat hij drie zonen heeft en graag met de hond wandelt, kwamen ze niet te weten.

Met 43 jaar is hij relatief jong. Hij beleefde zijn doorbraak als belangrijke veiligheidsadviseur van de vorige premier David Cameron en het was diezelfde Cameron die Robbins in de dagen na het referendum in 2016 aanwees om een speciaal brexitdepartement uit de grond te stampen. Op dat departement, dat later David Davis als minister kreeg, werd Robbins direct een van de belangrijkste schakels.

Zelfs zo belangrijk dat premier May besloot Robbins naar Downing Street te halen en hem rechtstreeks verantwoordelijk te maken voor de gesprekken in Brussel. Tot grote frustratie van minister Davis, die zich ernstig gepasseerd voelde. Over de communicatie tussen May en Robbins komt nooit iets naar buiten. In het hele onderhandelingsproces brieft hij direct de premier en aan niemand anders.

Critici waarschuwden May om Robbins zoveel verantwoordelijkheid te geven, aangezien hij geen enkele ervaring had met onderhandelingen in Brussel. Maar ze blijkt een rotsvast vertrouwen in hem te hebben. Hij stond aan de basis van de 500 pagina’s ontwerptekst die nu op tafel ligt.

