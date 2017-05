Het bezoek aan de EU is een moetje voor Trump

Iets later dan het geplande tijdstip van 10 uur komt The Beast, Trumps auto, aanrollen bij de rode loper voor het nieuwe Europa-gebouw van de Europese Raad. Daarna volgt een korte begroeting door EU-raadsvoorzitter Donald Tusk, de man die in november vorig jaar - vlak vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen - nog tweette: 'Laatste opmerking van mijn vrouw: één Donald is meer dan genoeg'.

Alleen een kleine groep fotografen en cameralieden mogen in de buurt van Trump komen. Voor de schrijvende pers is hier niets te halen. In tegenstelling tot zijn voorganger Barack Obama, die drie jaar geleden in Brussel was voor een G7-top, geeft Trump geen persconferentie. Het handjevol journalisten dat toch de moeite heeft genomen de weidse cirkel prikkeldraadversperringen te ronden, maakt in de persbar smartphone-foto's van de televisieschermen.

Het bezoek, waarbij even later ook nog EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini en EU-parlementsvoorzitter Antonio Tajani aanschuiven, duurt uiteindelijk langer dan gepland. Meestal is dat een goed teken.

Ook als de drie heren gaan zitten voor hun echte gesprek mogen we nog even meeluisteren.

Trump heeft eerst een gesprek met Tusk en commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Die geeft Trump een hand en Tusk een kus. Hun daaropvolgende fotomoment heeft iets ongemakkelijks. Tusk probeert het ijs te breken: 'Zoals u weet, meneer de president, hebben we twee presidenten in de EU'. Trump: 'Dat weet ik'. Juncker, wijzend op Tusk: 'Eén te veel'. Gelach.

Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken wrijft het er nog even extra in met de tweet 'De president arriveert voor de Navo-top in Brussel', onder beelden van diens handenschudden met Tusk.

Het bezoek aan de EU hangt er voor Trump duidelijk een beetje bij. Hij is hier voor de Navo-top, later op de dag. In zijn wekelijkse toespraak vóór zijn eerste grote reis noemde hij vorige week alle belangrijke tussenstops van zijn reis, van Saudi-Arabië via Israël, het Vaticaan en de Navo tot Sicilië. Over de EU geen woord.

Handel en klimaat

Van tevoren was al bekend dat de EU-leiders, als ze daar de gelegenheid voor zouden krijgen, twee belangrijke kwesties met Trump wilden bespreken: handel en klimaat. Op beide vlakken lijkt de Amerikaanse president internationale samenwerking te schuwen, al heeft hij nog steeds niets gezegd over zijn plannen met het klimaatakkoord van Parijs.

"We hebben gesproken over buitenlandbeleid, veiligheid, klimaat en handelsrelaties", aldus Tusk in een korte verklaring die niet bepaald overloopt van enthousiasme. "Mijn gevoel is dat we het op veel vlakken eens zijn. Ten eerste op het gebied van de strijd tegen het terrorisme. Maar sommige kwesties blijven open, zoals klimaat en handel. En ik ben er niet honderd procent zeker van dat we vandaag kunnen zeggen dat we een gemeenschappelijke mening hebben over Rusland, hoewel het lijkt dat we op één lijn zitten als het gaat om het conflict in Oekraïne."

Persbureau Reuters weet op basis van een anonieme EU-bron nog te melden dat Trump zijn zorgen heeft uitgesproken over de gevolgen van de aanstaande Brexit op de Amerikaanse werkgelegenheid. Tijdens zijn verkiezingscampagne wekte Trump nog de irritatie op van EU-leiders door de Brexit toe te juichen en te voorspellen dat andere EU-landen zullen volgen. Intussen hebben veel Amerikaanse zakenlieden zich positief uitgelaten over de interne markt van de EU en de voordelen die deze biedt aan Amerikaanse exporteurs.

Intussen is Trump rond half twaalf alweer in The Beast gestapt, terug naar de Amerikaanse ambassade. Daar luncht hij met de Franse president Emmanuel Macron.

De stress vloeit langzaam weg uit de omgeving rond het Europa-gebouw. In een politiebusje eet een agent een banaan. Even later dient de volgende 'risicogast' zich alweer aan bij Juncker en Tusk: de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.