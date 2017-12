Het appartement van Pechtold roept ethische vragen op

Alexander Pechtold kreeg in april dit jaar van cabaretier Jochem Myjer drie kaartjes voor diens theatervoorstelling. De D66-leider legde dat netjes vast in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Net als ‘een goede fles whisky ter waarde van 75 euro’, ontvangen in juni 2015 omdat Pechtold ergens veilingmeester was geweest.

Lees verder na de advertentie

De fractievoorzitter van D66 heeft de afgelopen jaren tientallen geschenken laten registreren bij de Kamer. Maar het appartement dat hij vorig jaar van een Canadese oud-diplomaat kreeg, ter waarde van 135.000 euro, staat er niet tussen. De kwestie leidt tot beroering in Den Haag.

Het reglement van de Tweede Kamer schrijft voor dat geschenken boven de 50 euro worden gemeld ‘uiterlijk een week na ontvangst’. De gedachte is dat deze transparantie moet voorkomen dat een politicus de schijn van belangenverstrengeling wekt, op welke manier dan ook. Dus stroomt het geschenkenregister van de Kamer vol met meldingen over flessen wijn, concertkaarten en zakendinertjes.

Met de discussie over het appartement ligt ook het ge­schen­ken­re­gis­ter onder een vergrootglas.

Pechtold peinst er niet over het appartement officieel te melden aan de Kamer, benadrukte hij dinsdag. Hij kreeg het pand van Serge Marcoux, een voormalige Canadese diplomaat. Pechtold leerde hem dertig jaar geleden kennen toen hij ‘als student-chauffeur’ voor hem werkte. “Uit dat werk is een hechte langdurige vriendschap ontstaan die tot op de dag van vandaag voortduurt. Serge behoort tot mijn kring van naasten.”

De D66’er heeft er uitvoerig over nagedacht, zegt hij. “Maar ik kwam tot de slotsom dat dit register niet is bedoeld voor erfenissen van familie, naasten, cadeaus van kinderen of geschenken van vrienden. Omdat ze niet raken aan mijn functioneren als Kamerlid.” En: “D66 is een partij van transparantie, maar ook van privacy”.

Daarmee is de zaak niet afgedaan. PVV-leider Geert Wilders wilde dinsdag van de Kamervoorzitter weten of zij vindt dat Pechtold in overtreding is. ’s Avonds meldde Khadija Arib dat het aan Pechtold zelf is om te reageren, niet aan het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.