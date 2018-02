Herschreven Canadees volkslied is nu genderneutraal

Niet langer zullen de Canadezen zingen 'Ware vaderlandsliefde draagt gij op aan al uw zonen'. De tweede zin van de Engelstalige versie van 'Oh Canada' luidt nu 'Ware vaderlandsliefde draagt gij op aan ons allemaal'. Alleen de gouverneur-generaal moet nu nog groen licht geven.

De rechtse minderheid stelde dat zo'n majeure wijziging van het nationale lied in een referendum aan de bevolking voorgelegd moest worden

De wetswijziging kwam er niet zonder slag of stoot. Al dertig jaar pogen parlementariërs het zinnetje te veranderen, maar zeker tien eerdere pogingen liepen op niets uit. Ook nu was er verzet van conservatieven – zij zorgden voor anderhalf jaar vertraging in de senaat. De rechtse minderheid stelde dat zo'n majeure wijziging van het nationale lied in een referendum aan de bevolking voorgelegd moest worden. Zij dolven het onderspit.