Herman Tjeenk Willink: gezag, en afstand tot actuele politiek

Herman Tjeenk Willink liet een dag na de verkiezingen zijn licht schijnen over de huidige kabinetsformatie. Dat de Tweede Kamer in 2012 de regierol van het staatshoofd heeft overgenomen, ‘heb ik altijd betreurd’, vertelde hij. “Er heeft partijpolitisering plaatsgevonden.”

Een formatie is volgens Tjeenk Willink een ‘rite de passage’. Politici die tijdens de campagne met verhitte hoofden tegenover elkaar staan, moeten erna ‘een gemeenschappelijke basis vinden voor consensus’. Dat kost tijd. Wat helpt, zei hij: “Een bezoek aan de koning, aan het paleis. Dat tilt het uit de partijpolitieke groef. Dat werkt kalmerend.”

Nu wordt Herman Tjeenk Willink (75) naar alle waarschijnlijkheid dus opnieuw informateur, zonder dat het staatshoofd er een rol in heeft gespeeld. Het is een opvallende zet van Edith Schippers, die met haar voorstel het koningshuis dichter bij de kabinetsformatie brengt. Tjeenk Willink was jarenlang een van de belangrijkste adviseurs van Beatrix en is nog altijd ‘vriend van het Huis’.

Tjeenk Willink stond in 1994 als informateur aan de basis van het kabinet-Kok I. Dat ging niet zonder slag of stoot. De formatie zat destijds, net als nu, in een impasse. Tegen de VVD, die aanstuurde op een plek in de oppositie, zei hij dat elke serieuze democratische partij de bereidheid dient te hebben regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Deze boodschap kunnen de partijen ook dit keer verwachten.

Lijmpoging

In 1999 deed hij een succesvolle lijmpoging, nadat de ‘Nacht van Wiegel’ het tweede Paarse kabinet in crisis had gestort. In 2010 schakelde Beatrix hem opnieuw in, dit keer als verkenner van een ‘paars plus’-kabinet. Femke Halsema, destijds de leider van GroenLinks, beschrijft in haar boek ‘Pluche’ hoe zij op een avond werd uitgenodigd in de achtertuin van Tjeenk Willink. Rutte (VVD), Pechtold (D66) en Cohen (PvdA) waren er ook. Halsema: “Het is prachtig zomerweer, hij (Tjeenk Willink, red.) schenkt wijn en heeft voor afhaalpizza’s gezorgd terwijl in het tuinhuisje zijn partner aan het schilderen is (...)De sfeer is opgewekt.” Dit geheime samenzijn plaveide de weg naar onderhandelingen over paars plus, die drie weken later zouden stranden. Diezelfde Tjeenk Willink was vervolgens een van de informateurs die de gedoogconstructie tussen VVD/CDA en PVV onderzocht. Deze combinatie bleek, vier maanden na de verkiezingen, levensvatbaar.

Te pas en te onpas benadrukt Tjeenk Willink dat formeren ook faseren is. “Tijd is een factor”, zegt hij, waaruit mag worden afgeleid dat het nieuwe kabinet nu niet opeens snel rond is.

Het eindverslag van Schippers

Informateur Edith Schippers adviseerde vandaag om Herman Tjeenk Willink (PvdA) aan te stellen als nieuwe informateur. Dat schreef Schippers (VVD) in haar eindverslag na de gesprekken met fractieleiders over een nieuw kabinet.

Die gesprekken zijn spaak gelopen nadat een coalitie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks struikelde over het immigratievraagstuk. Een tweede poging om GroenLinks te verruilen voor de ChristenUnie liep na een eerste verkennend gesprek al spaak.

Schippers overhandigde haar eindverslag vandaag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Ze stelt daarin vast dat het op dit moment niet mogelijk is onderzoek te doen naar een coalitie die op een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer kan rekenen. "Iedere geopperde variant voor een meerderheidscoalitie stuit op bezwaren van minstens één van de betrokken fracties."

Dat Schippers er niet uitkomt betekent niet dat dit het eindpunt is van de formatieperiode. "Beweging is mogelijk. Het vraagt om een gerichte tussenstap waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan." Het vastlopen van de gesprekken is niet vreemd volgens Schippers. Het heeft volgens haar te maken met het versnipperde politieke landschap. Ze zegt dat er tijdens de formatie een fase was aangebroken waarin de posities van de partijen niet meer bewogen. "Je voelt dat er beweging is, maar je krijgt het niet naar boven". Ook een minderheidskabinet behoort volgens Schippers nog tot de mogelijkheden.

