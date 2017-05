Henry Keizer legt voorzitterschap VVD voorlopig neer

Het was al de tweede bijeenkomst in korte tijd, anderhalve week nadat er een publiciteitsstorm over de tot dat moment populaire voorzitter was opgestoken.

Het besef dat de ophef rond VVD-partijvoorzitter Henry Keizer niet zou wegebben, maakte zich de afgelopen dagen pas langzaam meester van de VVD-top. Zelfs nog vóór de bijeenkomst, heette het crisisberaad van Rutte, VVD fractievoorzitters uit Eerste en Tweede Kamer, regiobesturen en partijbesturen nog officieel 'een bijpraatsessie'. Toch kan het niet anders dan dat ze vooral spraken over de vraag of en wanneer Henry Keizer, huidig en beoogd partijvoorzitter, zich zou moeten terugtrekken.

Er gaat sinds vorige week zaterdag geen dag voorbij of er duikt weer een nieuw bericht op over de persoon van Keizer. In de partij zeiden steeds meer mensen dat Keizer zich in ieder geval tijdelijk zou moeten terugtrekken. Veel VVD-ers zagen de aanhoudende publiciteit als schadelijk. Gaat het niet over de lage prijs die hij betaalde bij de overname van het crematoriumimperium De Facultatieve in 2012, dan wel over Keizers arbeidsverleden ('cv onvindbaar'), over Loek Hermans, die maar liefst twee tegenstrijdige functies vervulde in Keizers bedrijf of over de vraag of de FIOD niet ook onderzoek moet doen.

Al die berichten veroorzaken onrust. Zo zei voormalig Kamervoorzitter Frans Weisglas gisteren: "Ik vind dat Keizer zijn voorzitterschap moet opschorten." Hij kreeg meteen bijval van het Gelderse VVD-Statenlid Bert Meerburg: "Dat Keizer niet terugtreedt tijdens integriteitsonderzoek versterkt de indruk dat bij de VVD met twee maten gemeten wordt." Als zulke dingen al in het openbaar worden gezegd, mag je er gevoeglijk van uitgaan dat de druk binnenskamers aanzwelt.

Zo was vanavond inderdaad ook tot de hoogste takken van de VVD-boom doorgedrongen dat het wel heel merkwaardig is als een voorzitter in functie blijft terwijl diens integriteit in twijfel wordt getrokken, zeker als het gaat om een partij die streng wil zijn op zelfverrijking of dubbele petten. Keizer heeft een probleem op beide punten. Hij fungeerde als adviseur bij een vereniging die het miljoenenbedrijf De Facultatieve aan hemzelf verkocht en hij betaalde wel heel weinig geld voor dat bedrijf. Zelf zegt hij dat 'alles volgens de regels' is verlopen.

Zaterdag zei premier Rutte nog dat Keizer kon aanblijven zolang een intern VVD-onderzoek naar zijn handelen in 2012 loopt, maar steun van Rutte is een relatief begrip. Eerder steunde de premier met net zoveel enthousiasme ministers als Teeven, Van der Steur of Opstelten of Kamerleden als Verheijen. Het voorkwam niet dat ze aftraden. "Rutte gaat niet over het aanblijven van de partijvoorzitter", reageerde VVD-prominent Eric Wetzels zaterdag al meteen. Wetzels staat op de nominatie om op het komende VVD-congres tot vice-voorzitter te worden verkozen. Dat congres wordt over twee weken gehouden. De waarschijnlijkheid dat de VVD-leden, zoals nu nog op het programma staat, die dag opnieuw Henry Keizer tot voorzitter kronen, wordt met de dag kleiner.

