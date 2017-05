Henry Keizer legt voorzitterschap VVD tijdelijk neer

"Ik heb afgelopen vrijdag de Commissie Integriteit gevraagd onderzoek te doen. De commissie heeft vandaag aan mij laten weten de opdracht te zullen aanvaarden", aldus Keizer. "Daarnaast zie ik ook dat de onrust in de media niet is afgenomen. Dat is schadelijk voor de VVD en belemmert mij in mijn functioneren. Daarom heb ik besloten om mijn taken als voorzitter hangende het onderzoek tijdelijk neer te leggen."

Lees verder na de advertentie

De integriteitscommissie van de VVD doet onderzoek naar een zakendeal van de VVD-voorzitter uit 2012. Hij heeft destijds met zakenpartners voor 'een schijntje' uitvaartbedrijf de Facultatieve gekocht, meldde nieuwswebsite Follow The Money vorige week.

Het hoofdbestuur, de regiovoorzitters en de adviseurs van het hoofdbestuur onder wie fractievoorzitter Halbe Zijlstra - in totaal achttien man - kwamen dinsdagavond bijeen op het partijbureau in Den Haag om over de kwestie te praten. Binnen de partij is onrust over de zaak.

Lees ook: Kan de charmante VVD-voorzitter Henry Keizer dit recht praten?

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.