Hennis stapt op om dodelijk mortierongeval Mali

Hennis was toen ruim twee uur aan het woord geweest, met haar verantwoording over de gang van zaken rond het mortierongeluk op 6 juli vorig jaar in Mali, waardoor twee Nederlandse militairen verongelukten en een derde militair zwaargewond raakte.

Lees verder na de advertentie

"Ik ben politiek verantwoordelijk. Ik neem die verantwoordelijkheid ten volle'', zei Hennis tijdens het debat. Ze liet weten dat tekorten bij Defensie nooit een excuus kunnen zijn.

Hennis maakte bekend dat ook Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp zal opstappen. Middendorp was in functie sinds 2012 en zou deze week zijn commando overdragen aan de nieuwe baas, viceadmiraal Rob Bauer.

'Knullig' Minister Hennis erkende tijdens het debat ruiterlijk dat zij niet goed heeft gereageerd na de publicatie van het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het dodelijke mortierongeluk in Mali. Ze noemde haar eigen optreden “knullig''. “Ik heb raar gereageerd'', aldus Hennis. Zij kreeg onder meer kritiek op haar reactie dat ze niet wilde “aftreden, maar optreden'' en erkende de fout tijdens haar verantwoording aan de Tweede Kamer. Ze zei er wel bij dat ze “ook maar een mens'' is en dat het achteraf altijd duidelijk is wat er gezegd had moeten worden.

Kritische Kamer Voorafgaand aan de verantwoording van Hennis toonden de meeste fracties in de Kamer zich uiterst kritisch over de minister. In de eerste termijn spaarde ook haar partijgenoot Han ten Broeke de bewindsvrouw niet en zei dat de verantwoordelijkheid van Hennis zeker aan de orde is. Het VVD-Kamerlid verlangt wel eerst veel antwoorden van haar. Hij wilde weten waarom pas vrijdag tot extra controles en een “operationele pauze'' is besloten, terwijl Defensie in juni al kennis had van het vorige week gepubliceerde rapport van de OVV over de kwestie. Ook coalitiegenoot PvdA was kritisch. Kamerlid Kirsten van den Hul sprak van een “ontluisterend beeld'' toen Hennis volgens haar ook nog eens de conclusies van het vernietigende rapport probeerde te bagatelliseren.