Hennis rekent af met schuld en boete

Het getuigde van meer karakter en institutioneel bewustzijn dat minister van defensie Hennis deze week in de Tweede Kamer verantwoording aflegde, alvorens zij de uiterste politieke consequentie trok uit het ongeluk met mortiergranaten in Mali, waarbij twee van onze militairen omkwamen en een derde gewond raakte.

Ze gaf daarmee inhoud aan de kern van de ministeriële verantwoordelijkheid, het afleggen van publieke verantwoording zodat de nieuwe minister en het parlement er lessen uit kunnen trekken. In de Hennis-doctrine, als we haar benadering zo mogen noemen, staat dus niet de symboliek van het aftreden voorop, maar het toekomstige optreden, gericht op verbetering en het voorkomen van een herhaling van de fouten. Als een minister direct het veld ruimt, ontbreekt niet alleen een aanspreekpunt, maar kan er ook mistigheid blijven bestaan over feiten en verantwoordelijkheden.

Bolkesteins benadering

De toenmalige VVD-leider Bolkestein was in de jaren tachtig een enthousiast pleitbezorger van de Carrington-doctrine. Bewindslieden moesten bij ambtelijke fouten sneller aftreden om te beklemtonen dat zij risico-aansprakelijkheid dragen, geen schuld-aansprakelijkheid. Dat was op zich een waardevol punt. Een minister kon in dat geval gemakkelijker weer op een andere post worden ingezet en was niet definitief verloren voor de politiek.

De benadering van Bolkestein bood bovendien tegenwicht aan het populistische frame van schuld en boete waarin het lot van een wankelende minister in de heersende emotiecultuur wordt gewogen. Opgewonden politici en media eisen snel, in de rol van de bijbelse Salomé, het hoofd op, uiteraard uit naam van een verontwaardigde publieke opinie. Tijdens het Kamerdebat met Hennis' voorganger Hillen in 2012 over een mislukte evacuatie van een Nederlandse ingenieur uit Libië, was de hamvraag in tv-rubrieken of de minister voldoende door het stof zou gaan. De EO had zelfs een lichaamstaalkundige uitgenodigd ter duiding van de houding en bewegingen van de minister. Daaruit kon worden afgeleid dat diens lot al bij voorbaat was bezegeld. Politiek teruggebracht tot een realitysoap.

In het debat over de vuurwerkramp in Enschede in 2001 ging minister Klaas de Vries nog een stap verder dan Bolkestein in het versterken van tegenwicht aan de zondebokreflex. Na ambtelijk falen moest een minister 'niet aftreden, maar optreden'. Dat klonk stoer, maar dit was het andere uiterste en bracht levensgroot de valkuil in beeld van wat zijn partijgenoot Ed van Thijn de 'sorry-democratie' doopte. Je erkent de fouten, maakt een excuus en gaat over tot de orde van de dag.