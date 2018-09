Hennis-Plasschaert (VVD) verlaat de Tweede Kamer om VN-missie in Irak te leiden

Hennis-Plasschaert is de opvolger van de Slowaak Ján Kubis, die de functie bekleedde sinds 2015. Het is de tweede keer dat een Nederlander VN-gezant voor Irak wordt. Oud-PvdA-leider Ad Melkert had dezelfde functie van 2009 tot en met 2011.

Na buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke is het ook de tweede prominente VVD'er die deze week bekend maakt de Kamer te verlaten. Donderdag liet Ten Broeke weten dat hij opstapt vanwege een "ongelijkwaardige" relatie met een fractiemedewerker in 2013.

Ze nam begin oktober als minister van Defensie de ver­ant­woor­de­lijk­heid op zich voor een ongeval in Mali

Hennis-Plasschaert geldt als een vertrouweling van premier Mark Rutte. Zij stond bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer op de tweede plaats van de VVD-lijst. Na de verkiezingen kwam haar naam al snel boven drijven als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Maar die weg eindigde kort voor het aantreden van het kabinet-Rutte III.

Roerige tijd Ze nam begin oktober als minister van Defensie de verantwoordelijkheid op zich voor een ongeval in Mali waarbij twee militairen omkwamen en een derde zwaargewond raakte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) was eerder met een heel kritisch rapport gekomen over het ongeluk. Na haar aftreden besloot ze wel in de Tweede Kamer te blijven zitten. Ze was met bijna 150.000 voorkeurstemmen gekozen. Daar hield de 45-jarige Hennis-Plasschaert zich bezig met de Rijksbegroting en internationale financiën. Haar naam dook onlangs nog wel op in het rijtje mogelijke kandidaten voor het burgemeesterschap van Amsterdam. De geboren Limburgse maakte carrière in Brussel en zat van 2004 tot 2010 in het Europees Parlement. Daarna haalde de VVD haar naar Den Haag. Twee jaar later volgde de beloning en werd ze de eerste vrouwelijke minister van Defensie.

