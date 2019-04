Henk Otten was de zakenman die Thierry Baudet grootmaakte

De afgelopen jaren leek er geen rol te zijn binnen Forum voor Democratie of Henk Otten (Assen, 1967) vervulde hem. Samen met Thierry Baudet richtte hij FvD in 2015 als denktank op, waarna de club zich omvormde tot een politieke partij die meedeed aan de Kamerverkiezingen van 2017. Daarbij was Otten campagneleider en selecteerde hij kandidaten.

Lees verder na de advertentie

Al staat zijn positie onder druk, formeel is hij nog steeds bestuurslid en lijsttrekker voor de Eerste Kamer, en was tot enkele dagen geleden ook penningmeester en medewerker van de Tweede Kamerfractie. Baudet noemde hem ‘volstrekt onmisbaar’ voor de partij.

Toen Otten ruim tien jaar geleden voor het eerst met Baudet in contact kwam, hadden de gevestigde partijen voor hem al afgedaan. In zijn studententijd stemde hij D66 voor de bestuurlijke vernieuwing. Later schoof hij op naar de VVD, vanwege Bolkestein. Begin deze eeuw flirtte hij kortte tijd met de LPF, maar door de chaos haakte hij af.

Onversneden rechts De gedachte dat er een onversneden rechts geluid nodig is, koestert Otten al lange tijd. De standpunten die voortdurend terugkomen zijn een efficiënter landsbestuur, lagere belastingen, en volop ruimte voor het MKB. Een oud-collega vertelde eens tegen NRC dat toen Otten in 1997 aan de Amsterdamse grachtengordel ging wonen, hij maar moeilijk kon geloven dat hij op een wachtlijst voor een parkeervergunning kwam. “Henk vond het maar raar dat die niet werden verstrekt op basis van het hoogste bod. Hij had er wel een paar duizend gulden voor over.” De opkomst van Otten is dan ook het verhaal van een hardwerkende selfmade man. Zijn vader had een boerenbedrijf in Drenthe, maar de jonge Otten ging rechten en bedrijfseconomie studeren in Groningen. Na een korte periode bij een Amsterdams advocatenkantoor stapte hij over naar zakenbanken in Hongkong en Londen. Daarna begeleidde hij als zelfstandig ondernemer fusies en overnames in de telecomsector.

Drijvende kracht Vervolgens zette hij Forum voor Democratie als partij op de kaart. Als campagneleider was hij de drijvende kracht achter de filmpjes op sociale media om direct met kiezers te communiceren. De partij was volgens hem een ‘mediabedrijf met een politieke tak’. Met deze strategie haalde de partij in 2017 vanuit het niets twee Kamerzetels. Zoals Otten in de zakenwereld bekendstond als een nietsontziende harde werker, zo had hij bij FvD de reputatie van een meedogenloze handhaver van de partijdiscipline. ‘Henk de tank’, zoals zijn bijnaam luidde, was er alles aan gelegen dat de partij niet zoals de LPF rollebollend over straat ging. Samen met Baudet legde hij vrijwel alle macht bij het hoofdbestuur, ten koste van inspraak door de leden. In februari 2018 stapten vier kandidaat-Kamerleden uit protest op. Nummer drie Susan Teunissen vond de ‘manier waarop het partijbestuur omgaat met kritiek volstrekt ondemocratisch’. Toch waren ook Otten en Baudet niet altijd twee handen op één buik. Otten sprak zich vorig jaar al uit tegen de door Baudet gewenste nexit. Ook was hij sceptisch over diens ontmoeting met de racistische publicist Jared Taylor. Maar dit leken lange tijd overbrugbare verschillen tussen een pragmaticus die lagere belastingen wil, en de meer filosofisch ingestelde Baudet. Totdat Otten zaterdag in een interview met NRC snoeihard uithaalde.

Lees ook:

Conflict tussen Baudet en Otten escaleert na ‘kasgreep’, Forum roept op tot aftreden Henk Otten deed als penningmeester van Forum voor Democratie een betaling aan zichzelf zonder toestemming van de rest van het partijbestuur. Baudet blijkt hem al een tijd uit het bestuur van de partij te willen zetten, en nu roept de partij het bestuurslid op haar eigen website op af te treden.