Henk Otten moet stoppen bij fractie Forum

Hij schrijft dat Otten is ­gevraagd ‘eervol terug te treden’. Otten legde eerder deze week ook al zijn functie neer als penningmeester van FvD.

Lees verder na de advertentie

Otten is de tweede man in de partij. Hij wordt eind mei lid van de Eerste Kamer, waarin Forum als nieuwkomer waarschijnlijk de grootste partij wordt. Otten is medeoprichter van de partij en is de kandidaat om straks in de senaat fractievoorzitter te worden.

Baudet ontkent dat er ruzie is, maar afgelopen weekeinde uitte Otten in een interview in NRC Handelsblad felle kritiek op zijn partijleider. Hij vindt dat Baudet de partij met omstreden uitspraken in de extreem-rechtse hoek plaatst. “Zo ga je met één ruk de kant op waar je volgens mij niet moet zijn.” Hij loopt andere politici van de partij voor de voeten, meent Otten. “De partij is groter dan Baudet.”

Lees ook: