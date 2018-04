Heimelijk akkoord tussen ChristenUnie en PVV in Den Helder

Binnen de ChristenUnie in Den Helder is grote beroering ontstaan over een heimelijk tot stand gekomen college-akkoord tussen deze christelijke partij en de radicale PVV. Fractie en bestuur vergadert vanavond over de vraag of die samenwerking wel wenselijk is.

Lees verder na de advertentie

Dit is nooit eerder in Nederland vertoond. Het is onbetrouwbaar. Formateur Jan Nagel

De CU die bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder met de slogan ‘Geef geloof een stem’ twee zetels veroverde, wil met de PVV (drie zetels met ‘Minder islam’), de Seniorenpartij (twee) en drie lokale partijen (samen negen zetels) de marinestad gaan besturen. Die samenwerking kwam stand achter de rug van formateur Jan Nagel. Deze werkte juist aan een coalitie met de Seniorenpartij, VVD en CDA. Nagel reageerde vandaag woedend omdat er tegelijkertijd in het geheim over een alternatief is onderhandeld. "Dit is nooit eerder in Nederland vertoond. Het is onbetrouwbaar.’’