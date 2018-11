Heeft Trump het in zich de neergang te stoppen?

De Republikeinen verloren de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, en daarmee vrijwel elke mogelijkheid om conservatieve ideeën in wetten om te zetten. Maar die was de afgelopen twee jaar toch al gering, doordat hun meerderheid in de Senaat maar klein was.

Lees verder na de advertentie

Die meerderheid hebben ze nu juist kunnen versterken, waardoor ze de progressieve wetten die vermoedelijk uit het Huis van Afgevaardigden zullen komen, kunnen blokkeren.

De komende twee jaar beloven voor de Republikeinen eerder een glijvlucht naar een afscheid van de macht, dan een herstel

En de Senaat heeft een belangrijke bevoegdheid waar het Huis van Afgevaardigden buiten moet blijven: het goedkeuren van door de president voorgedragen rechters. Dus terwijl het wetgevende werk stil ligt, kan er de komende twee jaar geregeerd worden met bestuurlijke maatregelen van Trump, terwijl ondertussen binnen de rechterlijke macht het verzet wordt klaargestoomd tegen een mogelijke Democratische machtsovername.

Dat die machtsovername er komt in 2020 is heel goed mogelijk, want terwijl de Republikeinen hun politieke macht grotendeels wisten te behouden, toont de nieuwe samenstelling van het Huis van Afgevaardigden aan dat de Amerikaanse kiezer niet onder de indruk is van twee jaar Republikeins bewind, met populist Donald Trump aan het hoofd.

Ferme tik Dat had ook anders kunnen lopen. Het is gebruikelijk dat een nieuwe president twee jaar na zijn aantreden bij de verkiezingen voor het Congres een tik krijgt. Maar het is ook normaal dat de kiezers het aan de president toeschrijven als het goed gaat met de economie. En als je naar de landelijke cijfers kijkt, kan die momenteel nauwelijks beter. Veel kiezers hebben duidelijk iets anders aan hun hoofd. Sommigen, vooral onder Republikeinen, maken zich grote zorgen over de komst van immigranten, legaal en illegaal – en Trump koos er voor het in zijn campagnebijeenkomsten vooral daarover te hebben. Maar veel meer Amerikanen, vooral in de steden en voorsteden, lieten merken dat ze een progressief beleid willen, en vooral ook een president die zijn werk serieus opvat in plaats van af te geven op op politieke tegenstanders, in het bijzonder vrouwen, minderheden en kritische journalisten.

Afscheid Voor de komende twee jaar belooft dat voor de Republikeinen eerder een glijvlucht naar een afscheid van de macht, dan een herstel. De mogelijkheid om wetten aan te nemen waar de aanhang enthousiast over wordt, is verdwenen. En het economische herstel na de crisis van 2008 duurt nu al zo lang, dat de kans op een recessie tussen nu en de presidents- en Congresverkiezingen van 2020 hoog moet worden ingeschat. Daar komt nog bij, dat de verdeling van op het spel staande senaatszetels dinsdag toevallig erg gunstig was voor de Republikeinen – want de meeste werden door Democraten bezet, dus er waren per definitie veel winkansen. In 2020 zullen andere zetels op het spel staan, die juist veelal in handen zijn van Republikeinen, zodat bij die verkiezingen juist zij extra kwetsbaar zijn. Het enige wat de Republikeinen nog zou kunnen helpen de weg omhoog weer te vinden, is een president die een groter deel van de bevolking aanspreekt. Die zijn energie niet haalt uit het fulmineren tegen denkbeeldige gevaren, zoals een paar duizend armoedzaaiers die op weg zijn naar de zuidgrens, maar uit het neerzetten van echte politieke prestaties, onderhandelend met Democraten en Republikeinen. De onderwerpen daarvoor liggen al twee jaar klaar: het hoognodige bouwen en onderhouden van bruggen en wegen, het al even dringende probleem van de ‘Dreamers’, inwoners van de VS die als klein kind illegaal met hun ouders aankwamen en inmiddels volwassen zijn, nog steeds zonder papieren. Dat is wat een president doet na tegenvallende Congresverkiezingen. Bill Clinton lukte het, het leidde tot een hervorming van de bijstand die zeer naar Republikeinse smaak was. Barack Obama probeerde het, en het scheelde maar weinig of hij had samen de Republikeinen de overheidsfinanciën op het goede spoor gekregen. De vraag is of Donald Trump er het nut van inziet.

Lees ook:

Democraten winnen Amerikaanse verkiezingen, maar zullen moeten samenwerken President Trump kan zich opmaken voor een lastige twee jaar. De Democraten hebben in de tussentijdse verkiezingen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden veroverd.