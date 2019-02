Heeft Trump enig verstand van economisch beleid? ‘Ik denk het niet', zegt de ex-voorzitter van de centrale bank

Niet eerder sprak ze zulke harde woorden over Donald Trump. Volgens Janet Yellen, de vorige voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, heeft de Amerikaanse president geen verstand van economisch beleid. Ook gelooft ze niet dat hij weet welke taak de Fed heeft.

“Ik betwijfel of hij kan vertellen dat de doelstellingen van de Fed maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit zijn”, zei Yellen maandag in een interview met het Amerikaanse radioprogramma Marketplace. Dat zijn de wettelijk vastgelegde taken van de centrale bank: zorgen dat iedereen aan het werk is en de inflatie in toom houden.

Trump heeft volgens Yellen regelmatig verkeerde uitspraken gedaan over de Fed. Bijvoorbeeld dat de centrale bank de wisselkoers van de dollar op een niveau moet houden dat gunstig is voor de handelspolitiek van de president. Dat soort commentaar toont ‘een gebrek aan begrip van de impact van de Fed op de economie en van de juiste beleidsdoelen’. Heeft Trump enig benul van macro-economisch beleid? “Ik denk het niet”, zei Yellen.

Na vier jaar voorzitterschap kreeg ze geen herbenoeming van Trump. Yellen stond de voorzittershamer een jaar geleden af aan Jerome Powell. Die begon dinsdag aan zijn tweedaagse hoorzitting in het Amerikaanse Congres. Eerst een dagje Senaat en woensdag het Huis van Afgevaardigden. Bijpraten over het monetair beleid.

Ook met Powell lag Trump al overhoop. Volgens de president maakt de Fed ‘fouten’ die de economische groei afremmen. De centrale bank zou minder op ‘betekenisloze cijfers’ moeten letten en meer op gevoel moeten doen, vond hij.

De relatie is nu wat beter en begin deze maand was er zelfs een etentje. De centrale bank hoort onafhankelijk te zijn en dat blijft de bank ook tijdens zo’n diner, schreef de Fed in een persbericht. “Op uitnoding van de president hebben voorzitter Powell en vicevoorzitter Clarida de president en de minister van financieën vergezeld voor een informeel diner in het Witte Huis, om recente economische ontwikkelingen en de verwachtingen voor groei, werkgelegenheid en inflatie te bespreken.” En nee, benadrukt de Fed: Powell heeft daar niets verteld dat niet in lijn is met het beleid van de centrale bank.

Trump heeft zijn toon gematigd sinds de centrale bank vorige maand liet weten het voorzichtiger aan te doen met de renteverhogingen. Vorig jaar verhoogde de Fed de rente viermaal, in december tot een niveau van 2,25 tot 2,50 procent. Dit jaar zal de centrale bank dus geduldiger zijn. Vicevoorzitter Richard Clarida noemde de vertraging in de wereldwijde groei maandagavond een belangrijke factor daarbij. Als voorbeelden gaf hij de krimp in Italië, de stilstand in Duitsland en de vertraging in China. “Dat zijn dingen waar we rekening mee moeten houden.” Ze kunnen negatieve gevolgen hebben voor de Amerikaanse export en de financiële markten.

Uit de nieuwe Wereldhandelsmonitor van het Nederlandse Centraal Planbureau blijkt dat de wereldhandel in de laatste drie maanden van vorig jaar met 0,9 procent is afgenomen. Dat kwam vooral doordat de Chinese invoer is teruggevallen door de handelsoorlog met de VS.

Bovendien kan de Amerikaanse economie een harde brexit gaan ­voelen, zei Powell vorige maand. Omdat de werkloosheid in Amerika his­torisch laag is, maar de inflatie gedempt blijft, kan de Fed zich een rentepauze veroorloven. Eerst de situatie aanzien.

