Heeft Snel voldoende krediet opgebouwd bij de Kamer?

Hij was de laatste bewindsman die aan het kabinet werd toegevoegd. Het was een hele toer iemand te vinden met voldoende kennis, ­ervaring en politiek gevoel om orde aan te brengen in de chaos bij de Belastingdienst, de belangrijkste taak van de staatssecre­taris van financiën. Snel gold als een man met veel dossierkennis en een sterke communicator.

De nieuwe staats­se­cre­ta­ris waarschuwde bij zijn aantreden dat het jaren duurt tot de Be­las­ting­dienst weer op orde is.

De klus ging hem tot nu toe redelijk af, maar de affaire rond de kinderopvangtoeslagen achtervolgt hem. Ten onrechte zette de Belastingdienst de uitkering van toeslagen stop voor honderden ouders en begon procedures om geld terug te vorderen. Er kwam een onderzoek, maar een bij de affaire betrokken ambtenaar bleek zelf te bepalen welke stukken de onderzoekers kregen en ook Snel wilde niet dat op diverse plekken naar stukken werd gezocht, onthulden Trouw en ‘RTL Nieuws’ de afgelopen dagen.

Waarschuwing Menno Snel is een betrekkelijk vers politicus. Hij moest vlak voor zijn aantreden nog lid worden van een politieke partij, D66. Ervaring heeft hij echter genoeg. Hij werkte jaren bij het ministerie van financiën, en wist als adviseur ministers en staatssecretarissen feilloos door lastige Kamerdebatten te loodsen. “Hij doorziet complexe problemen”, zei oud-minister Jan Kees de Jager over hem. Wees transparant, adviseerde hij. “Er zal vast weleens iets fout gaan. Dat kan je maar beter erkennen. Maar dat weet hij zelf ook wel.” De nieuwe staatssecretaris waarschuwde bij zijn aantreden dat het jaren duurt tot de Belastingdienst weer op orde is. De organisatie kampt met drie problemen. De(politieke) top krijgt onvoldoende te ­horen wat er op de werkvloer gaande is, er is te weinig personeel en ICT-systemen functioneren gebrekkig. Keer op keer blijkt vooral het eerste probleem hardnekkiger dan Snel veronderstelde. Ambtenaren gaan vaak hun gang, bleek weer in de kinderopvangtoeslagaffaire. Snel heeft behoorlijk wat krediet opgebouwd bij de Tweede Kamer. Dat is vooral toe te schrijven aan behoedzaamheid; geen beloften doen die je niet kunt waarmaken. Zijn goede naam werd niet aangetast door de problemen die eerder aan het licht kwamen bij de afhandeling van schenk- en erfbelasting. Die overvielen Snel compleet. De vraag is hoeveel krediet Snel nog heeft bij de Kamer. Zijn D66 beschouwt hem als een belangrijke kracht.

Twee keer excuses De komende weken moet de staatssecretaris de Tweede Kamer helderheid verschaffen over de kinderopvangtoeslagkwestie. Vorige week bood hij voor de tweede keer excuses aan voor die affaire en zette procedures stop om kinderopvangtoeslag terug te vorderen. Maar de Kamer heeft meer vragen. Pieter Omtzigt van regeringspartij CDA vroeg eerder om een extern onderzoek naar de cultuur bij de Belastingdienst. De Kamer spreekt er met enkele weken over. Voor het kabinet is Snel van grote waarde, omdat er plannen zijn om het belastingstelsel te veranderen en omdat hij, in de strijd tegen belastingontwijking, een belangrijke rol speelt bij het ­klimaatbeleid – invoering van de vliegtaks en elektrisch rijden. De vraag is hoeveel krediet Snel nog heeft bij de Kamer. Zijn D66 beschouwt hem als een belangrijke kracht. Zien de coalitiepartners VVD, ChristenUnie en vooral het CDA Snel ook als zodanig?

