Harry van Bommel is klaar met de SP

Het voormalige Tweede Kamerlid vindt dat de SP onvoldoende doet aan zelfkritiek, zegt hij volgens RTL Nieuws. Er is te weinig onderzoek en discussie na de uitslag van de afgelopen Kamerverkiezingen.

Bij de verkiezingen van maart vorig jaar leed de SP licht verlies en kwam uit op 14 zetels. De partij profiteerde niet van het enorme verlies van electoraal concurrent PvdA. SP-voorzitter Ron Meyer liet weten dat hij een prominent lid als Harry van Bommel niet zomaar wil laten gaan. Het bestuur van de partij hoopt in een gesprek de SP-veteraan op andere gedachten te brengen. Van Bommel zat van 1998 tot 2017 in de Kamer en was woordvoerder buitenland.

Al bij zijn afscheid van de Kamer was hij kritisch over de koers van de partij en met name over de ruime aandacht voor de zorg. Tegenover RTL zegt hij dat de kritiek die hij in maart uitte de reden is voor zijn vertrek. Er is met zijn boodschap niets gebeurd. Hij zei in maart in de Volkskrant dat er een gedegen onderzoek moet komen naar de uitslag van de Kamerverkiezingen door een commissie ‘met afstand’. “Je kunt feitelijk constateren dat wij niet het alternatief zijn gebleken voor mensen die teleurgesteld waren in de PvdA.”

De SP bepleitte in de campagne de oprichting van een Nationaal Zorgfonds. Van Bommel vond dat verkeerd: “Er kwam veel kritiek. Kan het wel? Deugt de financiering? Dat maakte ons kwetsbaar.”

