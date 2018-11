Haren stemt, maar doet dat niet van harte

Er heerst bij binnenkomst een serene sfeer in stembureau 511, gevestigd in de uitbouw van een wooncomplex aan de Parkweg in het Groningse Haren. De spaanplaten stemhokjes staan rechts in de hoek, haaks daarop de stembus en de tafels met stembiljetten erop. Af en toe druppelt er – vaak zwijgzaam – iemand binnen om zijn of haar stem uit te brengen. Onder hen Mariska Sloot, de nummer drie op de lijst van de lokale partij Stad en Ommeland.

Eén ding is duidelijk: zwijgzaam is zij juist níet. Jarenlang streed de flamboyante Sloot – toen nog voor de lokale partij Gezond Verstand Haren – namelijk tegen de fusie van Haren met de gemeente Groningen en Ten Boer. Daar was sprake van omdat Den Haag de financiële en bestuurlijke positie van Haren als zelfstandig dorp te kwetsbaar vond. Sloot werd een boegbeeld voor de beweging die het welgestelde dorp ten zuiden van de grote stad onafhankelijk wilde houden. Maar dat mocht niet baten. Begin juli stemde de Eerste Kamer voor herindeling.

Sloot heeft zich inmiddels bij de fusie neergelegd en wil er het beste van maken, maar niet iedereen in Haren is zo ver­ge­vings­ge­zind

“Dat is iets wat je nooit meer vergeet”, zegt Sloot. Ze vreest nu dat speerpunten voor Haren – zoals een lagere onroerendezaakbelasting en het in stand houden van de ‘groene long’ – in de nieuwe, grotere gemeente minder prominent op de agenda zullen staan. Daarom stelde ze zich als raadslid verkiesbaar voor Stad en Ommeland, een samenvoeging van drie lokale partijen uit Groningen, Haren en Ten Boer. “Om Haren te vertegenwoordigen.”

Uit een verkiezingsdebat vorige week in Groningen bleek dat de twaalf deelnemende politieke partijen vinden dat bouwen ten koste van het groen in Haren uit den boze is. “Toch zijn veel mensen bang dat ze uiteindelijk van standpunt veranderen”, zegt Sloot, die benadrukt dat Haren voorheen het ‘groenste dorp’ van Nederland was. “Dat ging ook zo bij de herindeling. Lokale partijen waren tegen, maar landelijk stemden hun partijcollega’s voor.”

Sloot heeft zich inmiddels bij de fusie neergelegd en wil er het beste van maken, maar niet iedereen in Haren is zo vergevingsgezind. Dat blijkt wel tijdens een rondgang in stemlokaal 511. Harenaar Dineke Mulder zegt bijvoorbeeld niet in te zien waarom ze haar stem zou moeten uitbrengen. “Maar uit protest tegen de herindeling wil ik vandaag toch mijn stemrecht gebruiken, middels een blanco stem.”