Harde kritiek Tweede Kamer op afhaken GroenLinks

D66-leider Alexander Pechtold zei tijdens het Kamerdebat dat hij "geen moment heeft getwijfeld'' of de internationale afspraken tussen EU en landen in Noord-Afrika over migratie die op tafel lagen, misschien niet aan nationale en internationale wetgeving zouden voldoen. Hij vindt de eisen die GroenLinks had onhaalbaar. "Waterdichte garanties voor een onzekere toekomst bestaan niet'', aldus Pechtold.

Sybrand Buma (CDA) spreekt van een "volstrekt onmogelijk in te willigen eis''. Volgens VVD-leider Mark Rutte staan zelfs de meest linkse regeringen van Europa achter de voorstellen en is het daarom onbegrijpelijk dat GroenLinks er niet mee kan leven.

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher vroeg Jesse Klaver van GroenLinks waar er precies werd gesteld dat oorlogsvluchtelingen zouden worden teruggestuurd naar gevaarlijke gebieden. "Je maakt mij niet wijs dat heel Europa de schending van het vluchtelingenverdrag als uitgangspunt neemt'', aldus Asscher.

Een blind paard had kunnen zien dat dit opnieuw fout zou gaan. Geert Wilders, PVV

Volgens Asscher vindt Klaver dat mensen ook niet naar veilige landen mogen worden gestuurd. Maar volgens hem is het niet de oplossing om iedereen naar Europa te halen.

Klaver zelf verwijst naar de ervaringen met de eerdere Turkije-deal. Hij vindt dat vluchtelingen niet naar dat land mogen worden teruggestuurd "als je de rapporten leest over hoe ze met Syrische vluchtelingen omgaan''.

Voor PVV-leider Geert Wilders was vanaf begin af aan duidelijk dat er geen strenger immigratiebeleid mogelijk is met GroenLinks. "Een blind paard had kunnen zien dat dit opnieuw fout zou gaan''.

