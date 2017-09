Hard tegen hard in Kenia op weg naar nieuwe stembusgang

Het hooggerechtshof zal volgende week in detail verklaren wat er precies misging bij de stembusgang op 8 augustus. In wat als een historische overwinning van de onafhankelijke rechtspraak in Kenia werd gezien, verklaarde het hof de verkiezingsuitslag op 1 september wegens 'ongeregeldheden' ongeldig. Dit gebeurde nadat oppositieleider Raila Odinga de uitslag aanvocht. Maar de details van die ongeregeldheden waren nog niet bekend.

Het hof heeft tot 22 september om daar duidelijkheid over te geven en daarmee ook richtlijnen te bieden voor de nieuwe verkiezingen, die op 17 oktober gepland staan. Dat betekent dat binnen 25 dagen alle fouten hersteld moeten worden en dat er waarschijnlijk ook een nieuwe kiescommissie moet komen. Ook dat is een eis van Odinga. Maar critici noemen de deadline onhaalbaar.

Ondertussen spelen de rivaliserende coalities het hard tot aan de nieuwe stembusgang. Afgelopen dinsdag boycotte Odinga's coalitie (Nasa) de opening van het nieuwe parlement. Zij vond dat zittend president Kenyatta de uitslag van de nieuwe verkiezingen moet afwachten.

Vijandigheden

Opvallend was dat de leden van het hooggerechtshof niet aanwezig waren bij de opening van het nieuwe parlement, wat wel gebruikelijk is. Het bureau van opperrechter David Maraga meldde dat het hof niet was uitgenodigd.

De vijandigheden tussen de kandidaten zijn erg fel. "Als hij (Odinga, red.) wordt gekozen, kunnen we hem in het parlement binnen twee à drie maanden afzetten", aldus Kenyatta afgelopen maandag. Zijn Jubileecoalitie heeft echter niet genoeg zetels in het parlement om dit te bewerkstelligen. Odinga meldde dat zijn coalitie niet alleen de verkiezingen zal boycotten, "maar we zullen ook zorgen dat er geen verkiezingen plaatsvinden die niet in overeenstemming zijn met de grondwet".

Het verbale geweld is gevaarlijk; Kenia heeft een geschiedenis van etnisch gekleurd verkiezingsgeweld. Eind 2007 kwamen 1200 mensen om bij rellen na de betwiste verkiezingsuitslag, waarvan Odinga ook de verliezende kandidaat was.

Afgelopen woensdag vielen er gewonden in de West-Keniaanse stad Kisumu, een oppositiebolwerk, nadat geruchten de ronde deden dat er ook bij de nieuwe verkiezingen gesjoemeld zal worden. Jongeren blokkeerden de straten en gooiden stenen naar de politie. Deze gebruikte traangas om ze uiteen te drijven.

Ook bestormden mannen een hotel waar vrouwen van verschillende religies bespraken hoe de verkiezingen vreedzaam kunnen verlopen. De vrouwen werden geslagen en van hun mobiele telefoons beroofd voordat de politie verscheen.

