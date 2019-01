Harbers maakte zelden een uitzondering, zijn voorgangers wel

Het eerste dat de Armeense kinderen Lily en Howick in het Jeugdjournaal zeiden, toen ze een verblijfsvergunning kregen: “Mark Harbers, bedankt”. Dankzij de ‘discretionaire bevoegdheid’ van de VVD-staatssecretaris mochten de twee kinderen in Nederland blijven. Hij maakte een uitzondering. Achteraf is dat één van de laatste keren geweest. De bevoegdheid verdwijnt.

De VVD is er niet rouwig om. De druk van de publiciteit rond dit soort verzoeken komt al jaren bij juist VVD-politici terecht, omdat die partij vaak de staatssecretaris van justitie levert.

Al in november vroeg de fractie om een streep te halen door wat in de afgelopen decennia het onbetwiste sluitstuk was van het asielbeleid. Het beleid was de ene keer strenger dan de andere keer, maar altijd had een staatssecretaris als politiek verantwoordelijke een eigen bevoegdheid. Hij of zij kreeg dan de beroemde rode map mee naar huis met schrijnende gevallen. Een map per week, maar in sommige jaren zelfs een map per dag.

De bevoegdheid om over het hart te strijken “wekte te veel verwachtingen”, vindt Harbers. “Heel veel mensen schrijven brieven, soms wel van vijf verschillende kanten voor dezelfde persoon”, aldus de huidige staatssecretaris. Voortaan gaat een hoge ambtenaar erover beslissen. En niet meer aan het eind van een asielprocedure, maar in de beginfase.

Harbers zelf is vergeleken met zijn voorgangers het meest zuinig geweest in het maken van een uitzondering. Hij verleende tot nu toe 26 keer een verblijfsvergunning. Zijn voorganger Klaas Dijkhoff (VVD) gaf 240 uitgeprocedeerde asielzoekers een vergunning. Fred Teeven (VVD) deed dat 300 keer, en in het verleden Rita Verdonk (VVD) zelfs 1100 keer.

Terughoudend De enige staatssecretaris die ook zo terughoudend was, is Gerd Leers (CDA). Hij was met handen en voeten gebonden. Het kabinet Rutte-I had gedoogpartner PVV beloofd dat de discretionaire bevoegdheid ‘terughoudend’ moest worden toegepast. De afspraak stond vastgelegd in het regeerakkoord. Leers had het relatieve voordeel dat net in de jaren ervoor een groot pardon was afgekondigd, waardoor er iets minder smeekbrieven binnenkwamen. Desondanks vond hij de rode map een morele beproeving, elke keer weer. “Soms sliep ik er niet van. Dan belde ik weleens mijn vertrouwenspersoon, om erover te praten”, vertelde hij daarover later in De Volkskrant. Rita Verdonk was streng in het asielbeleid maar vond het ‘een bevrijding’ toen ze geen rode mappen meer hoefde beoordelen. Dankzij de ‘discretionaire bevoegdheid’ mocht de Afghaanse vwo-scholiere Sahar in Nederland blijven, omdat ze verwesterd was. De Angolese Mauro mocht blijven om zijn studie af te maken, maar tegenwoordig is dat geen criterium meer om een uitzondering te krijgen. Hoe de staatssecretarissen ook worstelden met hun beslissingen, zelden hebben ze zelf gevraagd verlost te worden van de discretionaire bevoegdheid. CDA’er Gerd Leers, die niet bereikbaar was voor commentaar, zei in november nog dat een bewindspersoon op het allerlaatste moment moet kunnen ingrijpen. “Want in elk systeem komen mensen tussen de wielen.”

Reacties van kinderen Hoe voelen de kinderen om wie het gaat zich nu het kinderpardon van tafel gaat? Trouw sprak er een aantal.

‘We hebben vijf minuten geknuffeld’ Sofi Hovhannisjan (17), tien jaar in Nederland 24-01-2019, Amersfoort, Sofi (17, witte trui), Hamlet (13, zwarte trui) en Hasmik (13, levi’s trui) Hovhannisjan, © Bram Petraeus Sofi Hovhannisjan (17) rende dinsdagavond even na tien uur de gang op in het Amersfoortse asielzoekerscentrum, naar haar vriendin die ook televisie zat te kijken. “We hebben vijf minuten geknuffeld”, zegt Sofi. De hele middag had zij de nieuwssites afgestruind. Toen de rest van haar familie – afkomstig uit Armenië – thuiskwam, zaten ze met zijn vijven te kijken. Broer en zus Hamlet en Hasmik (beiden 13) mochten opblijven. “Ik was van tevoren heel zenuwachtig, bang zelfs”, zegt Sofi. “Slapen ging nog net de dag ervoor, maar ik moest mezelf rustig houden en positief blijven denken. Je wist dat er dinsdag een uitkomst zou komen en dat de VVD maandag nog niets wilde toegeven.” Haar moeder durft weer naar de toekomst te kijken. Sofi zegt dat zelf al haar hele leven te doen: “Altijd heb ik in mijn hoofd gehad dat ik naar de havo wil en daarna het hbo. Altijd was er dat stemmetje: wat als toch die verblijfs­vergunning niet komt?” Dirk Waterval Trouw sprak Sofi en haar familie vorige week. Toen was er bijna geen hoop meer dat ze nog in Nederland zouden mogen blijven.

Maryam al Neema (18) Tien jaar in Nederland, woont in Utrecht De achttienjarige Maryam al Neema lag al te slapen toen dinsdagavond duidelijk werd dat er een akkoord lag over het kinderpardon. “Sinds naar buiten kwam dat de VVD mee wilde werken aan een akkoord was ik constant het nieuws in de gaten aan het houden”, zegt ze. “Ik ging de hele tijd heen en weer tussen websites om te kijken of er al iets was veranderd. Maar op den duur moest ik wel gaan slapen, want ik loop stage.” Haar ouders hebben de hele nacht doorgehaald, zegt ze. Die waren druk aan het uitzoeken wat nu precies de nieuwe regels zijn. “Mijn moeder kwam me wakker maken en toen heeft ze het me verteld. Eerlijk gezegd moet ik het nog steeds laten bezinken. Ik besef het nog niet. De afgelopen tien jaar heb ik steeds het gevoel gehad dat ik een asielzoeker ben, ik had constant stress. Nu heb ik hoop, maar het is nog niet helemaal doorgedrongen.” De champagne gaat pas open als het gezin de verblijfsvergunning in handen heeft. “Ik heb vannacht niet goed geslapen, ik lag te rollen en werd steeds wakker”, zegt Maryam. “Dat zal vannacht wel weer zo zijn.”

Areknaz Sarkisian (16) Elf jaar in Nederland, woont in Katwijk De zestienjarige Areknaz Sarkisian zat dinsdagavond met vriendinnen voor de televisie in het asielzoekerscentrum in Katwijk. “Vol spanning hebben we het nieuws gekeken”, vertelt ze. “En toen hoorden we het. Het was tien uur. Dat vergeet ik niet meer. Dat was echt een moment vol blijdschap.” Er is gehuild, en het was feest. “Meerdere vriendinnen mogen blijven. We vergaten onze zorgen, we hebben met zijn allen aan tafel gezeten en een feestje gevierd.” Areknaz heeft een oudere broer van zeventien en een jonger zusjes van zeven. “Zij snapt ook heel goed wat er gebeurt, wat dit betekent.” Ze volgt de opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlening. “Nu kan ik die afmaken, ik kan mijn diploma halen en misschien een baan vinden die past bij mijn opleiding.” Vandaag werd ze wakker met een heel nieuw gevoel. “Ik heb zo goed geslapen. Het voelde alsof ik zekerheid kreeg. Ik was zeker van mijn zaak, ik kan hier een toekomst opbouwen. Niemand houdt me tegen.”

Onduidelijkheid voor familie Grigoryan Het is niet duidelijk wat het ruimere kinderpardon betekent voor gezinnen die recent zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Het Armeense gezin Grigoryan dat vorige week gedwongen werd uitgezet, wil terug naar Nederland. “Zij zijn een van de families die in aanmerking waren gekomen voor het ruimere kinderpardon, als zij hier nog zouden zijn”, zegt hun advocaat Mary Grigorjan. “Ze voldoen aan alle voorwaarden behalve aan de strenge toets die nu is afgeschaft.” Of de advocate iets kan betekenen voor het gezin Grigoryan, met kinderen van 8, 5 en 3 jaar is niet duidelijk. “Ik weet nog niet voor welke kinderen het pardon nu geldt. Worden ook zaken bekeken van kinderen die nu in het buitenland zijn, wordt er een uitzondering gemaakt voor dit gezin? Als ik iets kan doen, zal ik dat doen. Maar ik kan dat juridisch nog niet onderbouwen.”

