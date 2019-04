Hans Wiegel helpt de concurrent een handje

Nu de provincies al flink opschieten in de eerste ronde van de coalitieonderhandelingen gaat het erom spannen. Lukt het Hans Wiegel om een provinciebestuur voor Zuid-Holland te formeren met Forum voor Democratie erin?

Haagse politici en zijn gewild als verkenner of informateur in de provincies. Direct na de Provinciale Statenverkiezingen kijken de winnende partijen graag richting Binnenhof. Meestal worden zittende Tweede Kamerleden gevraagd voor de klus, of een enkele senator. Zeker drie huidige parlementariërs zijn momenteel als informateur aan de slag in Noord-Brabant, Friesland en Noord-Holland. Zij mogen iets minder bekend zijn dan VVD-icoon Wiegel. We noemen ze hier zeker even: Helmi Huijbregts (VVD), Harry van der Molen (CDA) en Laura Bromet (GL).

Onvermijdelijk trekt het informateurschap van Hans Wiegel (77) toch de meeste aandacht. Daar is Wiegel weer, want het is niet de eerste keer dat de oud-vicepremier van de VVD (1971-1982) hand-en spandiensten verricht voor jonge populistische partijen.

Lof voor Wiegel kwam na afloop uit onverwachte hoek, van GroenLinks. Hij deed het ‘leuk en efficiënt’.

Linnengedekte tafel Deze keer was het Thierry Baudet van Forum voor Democratie die belde. Een dag later was er de foto van hun eerste overleg: Wiegel en Baudet tegenover elkaar in ‘Le Petit Bistro’ in Sneek, aan een linnengedekte tafel met zilveren bestek. Het leek een kopie van de beroemde foto uit 1977 van Wiegel en CDA-leider Van Agt, toen ze samen een kabinet smeedden, ook in een bistro. Of het goed loopt in Zuid-Holland, is onduidelijk. Wiegel heeft inmiddels “een pas op de plaats maakt” liet hij vorige week weten. Hij “laat Forum, VVD en CDA voorlopig hun werk doen”, een bericht dat erop lijkt te duiden dat er nog wat hobbels te nemen zijn. Aan Wiegel zelf zal het niet liggen. Zijn vorige klus als verkenner, vorig jaar na de gemeenteraadsverkiezingen in de stad Den Haag, was een succes. Toen was het oud-PVV’er Richard de Mos die Wiegel benaderde. Lof voor Wiegel kwam na afloop uit onverwachte hoek, van GroenLinks. Hij deed het ‘leuk en efficiënt’. Het ging wel op zijn Wiegeliaans, blijkbaar. De Haagse fractievoorzitter vertelde in de Volkskrant: “We waren altijd snel klaar. Hij kwam na de spits vanuit Friesland en was ruim voor de spits weg. Volgens mij met een dienstauto van de gemeente.” Ook door de LPF is Wiegel vaak gebeld. Pim Fortuyn, beweert Wiegel zelf, wilde hem zelfs premier maken, in 2002: dan zou Fortuyn de fractie gaan leiden. Wiegel bemiddelde ook bij een conflict tussen de LPF-ministers Bomhoff en Heinsbroek. Ook vroeg Fortuyn hem advies over de geschiktheid van advocaat Bram Moszkowicz als minister van justitie. “Doen”, vond Wiegel. Bij andere partijen zie je het niet snel gebeuren dat een kopstuk zoveel energie steekt in het assisteren van concurrerende partijen. Wiegel doet het wel. Met die aanhoudende flirt waarschuwt hij vooral zijn eigen VVD om het ‘gat op rechts’ dicht te houden.

Tv-bekendheid Forum heeft in de provincie Flevoland nog een nieuw soort informateur gelanceerd: de tv-bekendheid. Annemarie van Gaal, mediaondernemer en tv-presentator, leidt daar op verzoek van Forum voor Democratie de coalitiebesprekingen met VVD, CDA, CU en PvdA. Dat geeft een heel ander plaatje dan als politici of oud-politici de leiding hebben, zoveel staat wel vast. Er waren gefronste wenkbrauwen toen Van Gaal voor het eerst openbaar verslag deed van de gesprekken, in de vergadering waar de nieuwe Statenleden van Flevoland werden beëdigd. Ze stond als een presentator met een oormicrofoontje in het midden van de zaal, liep rond, en vertelde over de gesprekken met ‘Gert-Jan’, ‘Willem’, ‘Sjaak’ en andere fractievoorzitters. Die amicale sfeer van ‘vrienden onder elkaar’ was nogal een verrassing, omdat Forum voor Democratie zelf altijd fel strijdt tegen een sfeer van achterkamertjespolitiek. Bij dat eerste verslag bleef het. Van Gaal wil verder in stilte werken.

(Oud-)politici als informateur 1. Hans Wiegel (oud -vicepremier VVD) in Zuid-Holland en Den Haag

2. Helmi Huijbregts (senator VVD) in Noord-Brabant

3. Ger Koopmans (Tweede Kamerlid CDA) in Limburg

