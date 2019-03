Hans Smolders ziet af van aangifte tegen Tilburgse wethouder die hem van racisme betichtte

Zij twitterde op de ochtend van de Provinciale Statenverkiezingen dat een stem voor Smolders gelijkstond aan een stem voor racisme, haat en verdeeldheid. Tijdens een verhit raadsdebat over de tweet zei de Brabantse lijstduwer van Forum voor Democratie maandagavond nog aangifte te overwegen. Met zijn Lijst Smolders Tilburg is Smolders tevens fractievoorzitter van de grootste partij in de stad.

In 2002 heb ik ook zo’n haatcampagne van dichtbij meegemaakt. Het resultaat heb ik voor mijn ogen zien gebeuren. Hans Smolders

Negatieve energie Gisteren overheerste bij Smolders de teleurstelling over het debat van de vorige avond. Hoewel de meeste partijen de wethouder haar bericht wel kwalijk namen, bleek er geen meerderheid voor Smolders’ motie om de woorden van Hendrickx officieel als ‘onacceptabel en wethouder-onwaardig’ te classificeren. “Als collega’s kun je zoiets toch niet tolereren? Een normaal mens zou afstand nemen van zulke bewoordingen. Maar als ik aangifte doe, kost dat alleen maar meer negatieve energie. Daarom doe ik het niet.” Tijdens de raadsvergadering trok de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn fel van leer tegen Hendrickx. Hij trok een parallel met de wijze waarop Fortuyn werd benaderd. “In 2002 heb ik ook zo’n haatcampagne van dichtbij meegemaakt. Het resultaat heb ik voor mijn ogen zien gebeuren. Mevrouw Hendrickx zegt dat een groot deel van de stemmers heeft ­gekozen voor racisme, voor haat. Ik kan nu nog vrij over straat fietsen in Tilburg. Maar in de woorden van de wethouder schuilt gevaar. Wie mij niet kent, kan klakkeloos overnemen dat ik een racist ben.” Hendrickx bleef zelf pal achter haar woorden staan. “Forum voor ­Democratie sluit groepen uit in de ­samenleving. Daar mag ik iets van vinden.” Onbegrijpelijk voor Smolders, die een excuus eiste. “Het zal moeilijk worden om met deze wethouder nog normaal samen te werken.”

Een wethouder noemt een stem op FvD een stem voor racisme, maar dat laat Hans Smolders zich niet zeggen De Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx ligt onder vuur, omdat ze Forum voor Democratie in een tweet racistisch noemde. Gemeenteraadslid én Forum-politicus Hans Smolders, ooit de chauffeur van Pim Fortuyn, trekt maandag tijdens een raadsvergadering fel van leer.