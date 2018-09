Handelsoorlog dreigt te escaleren, Amerikaanse burger betaalt de prijs

De zogeheten hoorzittingen, inspraakrondes voor bedrijven en instellingen, in Amerika over heffingen op nog eens 200 miljard dollar aan Chinese importproducten zijn afgelopen. Elk moment kan president Trump nu besluiten extra belasting te vragen voor heel veel Chinese goederen.

In deze nieuwe ronde gaat het wel om con­su­men­ten­ar­ti­ke­len uit China: meubels, fietsen, babyzitjes, sport­ar­ti­ke­len, speelgoed

Het beoogde importtarief heeft Trump deze week nog even verhoogd van 10 naar 25 procent. De Chinezen beloven terug te slaan met heffingen over 60 miljard dollar aan Amerikaanse importen. Niet eerder zal er dan op zo'n grote schaal, voor zulke bedragen, een handelsoorlog in de wereld zijn. Eerder dit jaar werden wederzijds al voor 50 miljard dollar aan producten getroffen door importheffingen.

Amerika betaalt In die eerste ronde van 50 miljard heeft Trump vooral Chinese producten aangewezen die niet direct op de Amerikaanse consumentenmarkt terechtkomen, zoals staal en aluminium. In deze nieuwe ronde, die 40 procent van alle Chinese importen betreft, gaat het wel om consumentenartikelen uit China, zoals meubels, verlichting, autobanden, fietsen, babyzitjes, koelkasten, vriezers, handdoeken, speelgoed, kleding, sportartikelen, schoenen en elektronica. Die gaan fors duurder worden voor Amerikaanse burgers. Andersom is het effect veel kleiner. De Chinese importheffingen, straks in totaal voor 110 miljard dollar, raken de Chinese consument veel minder. Bij de Amerikaanse export gaat het veel minder om consumentenproducten, en meer om artikelen voor de zakelijke markt zoals chemicaliën, olie, medische instrumenten, onderdelen voor machines, schepen en veevoer als sojabonen. Ook die vinden in een later stadium hun weg wel in verhogingen van prijzen voor Chinese consumenten, maar dat duurt veel langer en gaat veel geleidelijker.

Dwingen tot inkeer Zo lijkt president Trump zich in eigen voet te gaan schieten. De Amerikaanse burgers, deels zijn kiezers, gaan het gelag betalen. Alles wordt duurder. En dat met verkiezingen in het zicht voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, waar de Republikeinse meerderheid verdedigd moet worden. Ondertussen zien de Verenigde Staten dit jaar het handelstekort met China nog eens met 8 procent oplopen. Vorig jaar bedroeg het tekort al 375 miljard dollar. Trump wil dit tekort met zijn handelsoorlog terugdringen. Chinezen moeten meer Amerikaanse producten kopen. Bovendien wil hij dat Amerikaanse bedrijven betere toegang krijgen tot de Chinese markt. Het stelen van intellectuele eigendomsrechten van Amerikaanse bedrijven door China moet ook ophouden. Met enorme importtarieven op bijna de helft van alle Chinese producten die zijn land binnenkomen wil Trump China dwingen tot inkeer. Maar als Amerikaanse burgers er meer last van krijgen dan Chinese, kan dat contraproductief zijn. En dat weten de Chinezen.

