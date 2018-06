Handelsman Trump ziet overal voordeel

Op militaire observatiebeelden van de Noord-Koreaanse kust zag de Amerikaanse president Donald Trump het afgelopen jaar niet alleen kanonnen, maar ook mooie stranden. En op de topconferentie gisteren met Kim Jong-un gaf hij hem, tussen zwaardere onderwerpen als kernraketten door, een tip: "Kijk naar dat uitzicht. Daar zou je een geweldig appartementengebouw kunnen neerzetten. Je kunt de beste hotels in de wereld hebben, tussen Zuid-Korea en China in."

De Amerikaanse krant The Washington Post maakte zich er vrolijk over: 'Je kunt je president wel uit het onroerend goed halen, maar het onroerend goed niet uit de president'.

Hoe vlot dat kan gaan, daar is geen duidelijkheid over. Experts van de Stanford-universiteit beweren dat er vijftien jaar overheen kan gaan voor alle installaties zijn afgebroken en het nucleaire materiaal het land uit is. Trump deed het af als 'gruwelverhalen', op gezag van zijn oom John Trump, een in 1985 overleden natuurkundige, vooral expert overigens op het gebied van röntgenstraling en radar, maar volgens Trump 'een briljant genie'.

Om het akkoord geloofwaardig te maken, moest Trump ook zijn tegenspeler aanprijzen als een serieuze partner. Hij noemde Kim jong-un nog net geen groot man: "Hij heeft veel talent. Iemand die de boel overneemt, zoals hij deed op zijn 26ste, en het land kan besturen, en besturen met harde hand. Ik zeg niet dat het fijn is, ik zeg er helemaal niks over, maar hij doet het toch maar."

In feite was koopmanschap het thema van de dag. Kim Jong-un kreeg niet alleen een historische hand en schouderkloppen om de onderhandeling prettig te laten beginnen, maar moest ook een video bekijken waarin de grote voordelen werden uitgestald die nucleaire ontwapening zijn land zou kunnen brengen.

Ontmanteling

Trump onthulde tijdens de persconferentie concessies van beide kanten die nog niet te vinden zijn in het gisteren ondertekende document. Noord-Korea zou een testinstallatie voor raketten ontmantelen. De VS zullen afzien van 'provocerende' militaire oefeningen met de Zuid-Koreaanse krijgsmacht.

Maar die laatste maatregel - die zowel voor de Zuid-Koreaanse als de Amerikaanse krijgsmacht als een verrassing lijkt te zijn gekomen - prees hij aan als winst voor beide partijen. Want de inzet van Amerikaanse bommenwerpers - die in principe kernbommen op Noord-Korea zouden kunnen afwerpen - kost hem te veel geld. "We vliegen ze in van Guam, 6,5 uur vliegen. Ik weet veel van vliegtuigen. Het is enorm duur. Ik vond dat niet goed."

