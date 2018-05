Hamas trekt zich terug, maar het protest is niet over

Na een dag met zestig Palestijnse doden bleef het vandaag rustig aan de grens tussen Gaza en Israël. “Hamas is erin geslaagd de aandacht van de wereld te krijgen voor de Palestijnse zaak. Ze hebben begrepen dat ze niet nog meer mensen konden opofferen”, zegt zegt Reham Owda, politiek analiste in Gaza.

Het protestkamp bij oost-Jabalya, een van de plekken waar maandag zoveel doden en gewonden vielen, biedt de aanblik van stilte na een storm. Overal restanten van die rampzalige dag. Stukken kleding, lege hulzen, plastic. Slechts een honderdtal mensen hangt er rond. Een ambulance staat klaar. Vandaag geen bussen van Hamas die de demonstranten naar het slagveld brengen.

“Israël heeft via Egypte een boodschap naar Hamas gestuurd: als jullie niet stoppen, dan komen jullie hoogste leiders onder vuur te liggen”, zegt Owda. Ofwel: Israël dreigde de liquidaties van voorheen te hervatten. Bovendien zou er sprake zijn van een deal met Egypte. “We weten daar het fijne nog niet van, maar het lijkt erop dat Egypte heeft toegezegd de grensovergang bij Rafah te openen in ruil voor kalmte. Of dat klopt, moet nog blijken.”

Vliegers

De neven Mahmoud (24) en Nabil (29) Ma’saoud dwalen over het uitgebluste protestkamp. Vandaag hebben ze pas één vlieger met gloeiende kolen naar de vijand gestuurd. Op elke vlieger schreven ze een boodschap. Dat ze met hun ‘bloed voor Jeruzalem zullen betalen’. En dat de joden ‘ons land moeten verlaten, anders komen we met een leger naar Tel Aviv’. Ze zijn trots op het werk dat ze de afgelopen weken hebben gedaan (“dankzij ons ligt daar al die verbrande aarde”). Maar vandaag is hun groepsleider beschoten: hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In totaal hebben ze tien vrienden verloren, de afgelopen weken.

En vandaag kwam ineens het bericht van Hamas dat ze moesten vertrekken. Dat deden ze niet. “Wij volgen geen enkele leider. We zijn hier op eigen initiatief.” Ja natuurlijk is Hamas trots op hen. En het is goed voor Hamas als er doden vallen, bevestigen ze. “De leiders hebben martelaren nodig”, zegt Yousef Shagoura (25) die in dit kamp het hoofd is van de ‘banden-brigade’ (banden die in de fik worden gestoken om de Israëlische scherpschutters het zicht te ontnemen). Maar het idee dat ze zich door Hamas laten gebruiken hebben ze niet. Wel zien ze dat Hamas zelf uit de wind blijft. “Laatst kwamen ze hier voor een speech. Toen het traangas begon te regenen, gingen ze er snel vandoor in hun auto’s. De zonen van de leiders van Hamas, die zie je hier ook.”

“Maar wat moet ik?”, zegt Nabil vertwijfeld. “Ik ben 29, heb geen opleiding, geen werk, ik ben niet getrouwd.” Alsof dat een antwoord is op de vraag waarom hij zich in het spervuur begeeft. Reham Owda: “Er is veel naïviteit onder de jongeren die bij de demonstraties zijn. Ze zijn arm, slecht opgeleid en hebben geen idee van de politieke verhoudingen. Ze willen zich gewoon opofferen voor de natie.”