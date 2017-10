Hamas en Fatah verzoenen zich

In de Egyptische hoofdstad Caïro hielden de twee groeperingen een korte ceremonie om hun verzoening te bezegelen. De regering van nationale eenheid moet op zijn laatst op 1 december gevormd zijn.

Sinds Hamas in 2007 met geweld de macht overnam in de Gazastrook ten koste van Fatah zijn de Palestijnse gebieden feitelijk in twee besturen verdeeld. Het akkoord moet het om te beginnen makkelijker maken om te reizen en goederen te vervoeren tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, en ook tussen de Palestijnse gebieden en het buitenland.