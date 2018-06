Haalt de nieuwe Italiaanse regering de Kerst?

De explosieve politieke crisis die voorafging aan de formatie van de nieuwe Italiaanse regering is nog maar het begin. Gisteren kreeg die regering, een coalitie van de nationalistische anti-immigratiepartij ­Lega en de linkse anti-establish-mentpartij Vijfsterrenbeweging, ­officieel de zegen van het parlement. Maar nogal wat Italiaanse commentatoren gokken erop dat ze de Kerst niet haalt.

De regering kan bijvoorbeeld flink onder druk komen te staan door de verschilllende prioriteiten van de coalitiepartijen. De Vijfsterrenbeweging trekt vooral veel stemmen in het armere onderste deel van de Italiaanse laars en belooft een soort uitkering voor werklozen. Maar de Lega heeft haar achterban juist in het rijkere noorden. Dat is bezaaid met ondernemers en hen is door de Lega een forse belastingverlaging beloofd. Die twee beloftes zijn sowieso moeilijk in te lossen, omdat ze elk tientallen miljarden euro’s kosten – die Italië niet heeft – laat staan dat ze tegelijkertijd kunnen worden verwerkelijkt. De beslissing welke maatregel voorrang krijgt, kan binnen de coalitie grote spanningen veroorzaken.

'Vice-mensensmokkelaars'

En ook al hebben de twee partijleiders Di Maio en Salvini hun afspraken over het immigratiebeleid in hun regeerakkooord gezet, de kans is groot dat er ook op dat terrein scheuren ontstaan. Want de xenofobe Lega gaat er hard in. De partij wil bijvoorbeeld honderdduizenden illegale immigranten opsluiten in detentiecentra en ze daarna uitzetten. Matteo Salvini, die naast leider van de Lega ook minister van binnenlandse zaken is, wil ook het werk van de niet-overheidsorganisaties die migranten uit zee vissen en naar Zuid-Italië brengen inperken. Hij noemde hen deze week ‘vice-mensensmokkelaars’.

Het vermogen van de co­a­li­tie­par­tij­en om samen te werken zal onmiddellijk worden getest.

Dit schuurt met het deel van de Vijfsterrenbeweging dat een links verleden heeft. Tekenend is dat Kamervoorzitter Roberto Fico, een bekend Vijfsterrenkopstuk, op Twitter de baby van een Afrikaanse bootmigrante die laatst op zo’n reddingsschip werd geboren hartelijk welkom heette in Italië.

Een zwakte van deze regering is bovendien de premier. Giuseppe Conte is een partijloze professor in de rechten met nul politieke en bestuurlijke ervaring. Hij is naar voren geschoven omdat Luigi Di Maio, de leider van de Vijfsterrenbeweging, niet wilde dat Salvini premier werd, en vice versa. Conte zal permanent in een spagaat zitten, omdat zijn twee vicepremiers de dienst uitmaken. Op televisie deed komiek ­Maurizio Crozza, bekend van zijn ‘typetjes’, de premier alvast na: “Ik eis dat Di Maio en Salvini altijd hun smartphone aan hebben staan. Want ik kan geen beslissingen met mijn eigen hoofd nemen. Ik heb dat ook tegen de president gezegd toen hij mij deze baan gaf. Ik zei: ‘Ik accepteer de baan alleen als ik bereik heb’.”

Er moeten meteen al knopen worden doorgehakt over kwesties die moeilijk liggen. Wat te doen met de zwaar vervuilende staalfabriek in de zuidelijke stad Taranto? De milieubewuste Vijfsterrenbeweging wil die sluiten, maar de Lega juist niet. En moet er verder worden gebouwd aan de miljarden kostende hogesnelheidslijn tussen Lyon en Turijn? De Lega vindt die spoorlijn superbelangrijk voor het industriële noorden van het land, terwijl de Vijfsterrenbeweging er al jaren fel tegen protesteert. Het vermogen van de coalitiepartijen om samen te werken zal onmiddellijk worden getest.