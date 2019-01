Haagse gemeenteraad hekelt Krikke om vreugdevuur

De Haagse burgemeester Pauline Krikke (57, VVD) is behoorlijk aan het wankelen gebracht tijdens het raadsdebat over het uit de hand gelopen vreugdevuur op het strand van Scheveningen. Leden van de oppositie ­verweten haar dat ze op 1 januari vooral met een beschuldigende vinger naar de bouwers van de brandstapels wees, die afspraken zouden hebben geschonden, in plaats van bestuur­-lijke verantwoordelijkheid te nemen.

Zo gaf Daniëlle Koster van het CDA haar woensdag een ouderwets ­lesje crisiscommunicatie. “Als eerste neem je onrust weg, blijf je bij de feiten en ga je niet met de vinger wijzen. Dat is niet goed gegaan”, zei ze. Ook Pieter Grinwis (CU/SGP) had graag een burgemeester gezien die haar verantwoordelijkheid nam. “Dat gebeurde niet en dat is beroerd om te moeten constateren.” Sebastian Kruis (PVV): “We kijken naar een uitgebluste bestuurder die de regie totaal kwijt is.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat zich buigen over de vraag hoe het vreugdevuur op het strand bij Scheveningen kon resul­teren in vliegvuur dat al snel een ‘inferno’ ging heten. Veel vragen van de raad moeten daarom tot het najaar wachten, wanneer de uitkomsten van het onderzoek worden verwacht.

Eerder kritiek

Het is niet de eerste keer dat Krikke nat gaat na een crisissituatie. Bijvoorbeeld toen ze niet bleek te weten dat de 32-jarige Syriër Malek F. vorig jaar mogelijk een terroristisch motief had toen hij drie mensen neerstak. En tijdens haar vorige burgemeesterschap in Arnhem eisten elf fractievoor­zitters na drie jaar een functioneringsgesprek. Krikke was niet zichtbaar, moeilijk in de omgang en ontliep ­lastige dossiers. Bij haar benoeming tot burgemeester in Den Haag twee jaar geleden zei voormalig VVD-fractievoorzitter Theo Theijse uit Arnhem dat Krikke het daar, ondanks twaalf jaar burgemeesterschap, ‘niet heeft waargemaakt’.

Tussendoor was ze ruim een jaar directeur van het Scheepvaartmuseum. Dat werd een debacle: na een conflict over haar wijze van besturen vertrok ze weer.

CDA-fractievoorzitter Koster ging woensdag door op het gebrek aan ­bestuurlijke kwaliteiten van Krikke. “Los van de conclusies van het OVV kan een crisissituatie morgen al ­ontstaan. Dan is er behoefte aan een burgemeester die haar hoofd koel houdt.” Koster vraagt zich af of ­Krikke dat kan. “We moeten erop kunnen vertrouwen dat de burgemeester dan de juiste stappen neemt. Dit vertrouwen is volgens ons ernstig geschaad.”

Leden van de coalitie, onder wie VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf, waren milder, zij willen eerst het onderzoek van de OVV afwachten.

In een reactie zegt Krikke dat ze de schuld van de vonkenregen nooit bij de bouwers wilde neerleggen, ook al waren de brandstapels meters hoger dan toegestaan. “Ik ben geen robot en maak keuzes op basis van de overtuiging goed te doen voor de mensen in de stad. We hebben het hier over een duivels dilemma. Wat doe je met een lange traditie die tegen zijn grenzen aan zit?”

Volgens Krikke was de conclusie op Oudejaarsdag in overleg met politie en justitie dat de vuren veilig konden branden. “Achteraf constateren we dat dit niet zo is.”